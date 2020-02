Le bon, le mauvais et le bal

Malgré un démarrage à chaud et une solide performance au premier semestre contre la meilleure équipe de la ligue, les Pélicans sont tombés face aux Milwaukee Bucks mardi 120-108.

The Good: La première moitié

En particulier, le premier trimestre. La Nouvelle-Orléans est sortie des portes solides, frappant six trois points au premier trimestre tout en tirant 46,2% au total. Ils ont suivi cela par une seconde mi-temps plus lente, mais ont réussi 10 points en première mi-temps et ont mené 61-58 à la pause.

C’était un début aussi fort que l’équipe aurait pu le souhaiter. Malheureusement, le troisième trimestre a suivi, une période au cours de laquelle les Pélicans ont tiré 9 sur 27 du terrain et 3 sur 13 sur trois tandis que les Bucks ont tiré 53,6% sur le terrain et 45,5% sur trois.

Mentions honorables: Brandon Ingram

The Bad: Playoff espère

Les Pélicans se sont mis en mauvaise position cette année en perdant 13 matchs de suite. Une vaillante poussée fin décembre-janvier a rendu les éliminatoires réalisables. Mais après la défaite de jeudi, la Nouvelle-Orléans a maintenant 5,5 matchs de retard sur Memphis, les deux équipes allant dans des directions opposées.

Les Pélicans jouent encore deux fois à Memphis, mais les espoirs déjà minces en séries éliminatoires ne font que diminuer.

Mentions honorables: Jrue Holiday

Le ballon: double-double

Lonzo Ball a marqué un double-double dans la nuit et a bien démarré sur le terrain. Cependant, une mauvaise seconde mi-temps où il a frappé l’un de ses sept tirs et aucun de ses trois pointeurs ne lui a laissé une ligne finale de 4 sur 12 tirs sur le terrain et 3 sur 10 sur trois.

Mais il a quand même terminé avec un double-double après avoir abattu 14 rebonds.

