Le bon, le mauvais et le bal

Zion Williamson et Brandon Ingram étant tous deux écartés pour la nuit, la profondeur des Pélicans est apparue lorsqu’ils ont remporté une grande victoire sur route à Indianapolis, 124-117.

Le bon: la victoire

Compte tenu des circonstances entourant les espoirs de l’équipe en séries éliminatoires et Ingram et Williamson étant indisponibles, il n’est pas exagéré d’appeler cela l’une des plus grandes victoires de la saison pour la Nouvelle-Orléans.

Jrue Holiday contrôlait le quatrième. JJ Redick était inconscient en première mi-temps. Dix joueurs ont marqué dans la nuit. Le banc des Pélicans a devancé le banc des Pacers 45-26. La Nouvelle-Orléans n’a perdu la bataille du chiffre d’affaires que d’un seul.

C’était aussi bon qu’une performance que l’équipe aurait pu demander dans la nuit.

Le mauvais: rien!

Ne pas exagérer les choses, mais il est difficile de trouver un négatif dans cette performance. Les Pélicans passent à 4,5 matchs derrière Memphis pour la huitième tête de série. La victoire met également en place un énorme match contre les Blazers mardi avec Portland actuellement la neuvième tête de série et un match devant la Nouvelle-Orléans.

Le ballon: un score non-trois points

Une grande partie du score de Lonzo Ball dans sa carrière vient de la ligne des trois points, bien que cela ait changé de plus en plus au cours de cette saison. Samedi, seulement trois de ses 15 points provenaient de l’arrière de l’arc alors qu’il atteignait la jante et frappait des sauteurs de milieu de gamme toute la nuit.

Il a également terminé avec sept passes et cinq rebonds.

.