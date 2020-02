Le bon, le mauvais et le bal

Après un début de soirée bâclé et médiocre, les Pélicans ont sans doute concocté leurs deux meilleurs trimestres de la saison pour emporter les Blazers dans une énorme victoire mardi 138-117.

The Good: le troisième trimestre

Les Pélicans ont probablement connu leur meilleur quart de la saison mardi pour commencer la seconde moitié. Après avoir pris 16 points de retard au premier quart, la Nouvelle-Orléans a dominé Portland 41-21 au troisième quart et a transformé un match serré en éruption absolue.

Au cours des 37 dernières minutes du match, la Nouvelle-Orléans a marqué 119 points. Entre le deuxième et le troisième trimestre, les Pélicans ont devancé Portland 78-50.

Dans le plus grand match de la saison, les Pélicans ont répondu à la cloche et l’ont fait après avoir pris du retard à deux chiffres. Dans une série de performances progressivement impressionnantes, mardi était probablement la plus grande victoire de la saison.

Mentions honorables: propriétaire du bris d’égalité de la série, Zion Freaking Williamson, JJ Redick

The Bad: le premier trimestre

Il est étrange de signaler un mauvais match lors d’une soirée avec une victoire aussi importante, mais les Pélicans n’ont pas été terriblement terribles en première période. Au cours des 11 premières minutes du match, la Nouvelle-Orléans n’a récolté que 19 points.

La bonne nouvelle a été le rebond du pauvre trimestre alors que l’équipe a bloqué Damian Lillard (relativement parlant) avec le All-Star terminant avec 20 points sur un tir de 6 sur 16 depuis le terrain.

Mentions honorables:

The Ball: Nouveaux cheveux, même jeu

Lonzo Ball arborait une coupe de cheveux très différente mardi mais cela n’a eu aucun effet sur son jeu. Il a terminé avec neuf points, 10 passes décisives et six rebonds et, bien qu’il n’ait été qu’à 1 sur 4 de l’arc, il a été aussi actif qu’il l’a été toute la saison.

Son point culminant de la soirée ne l’a pas marqué ou aidé. Au cours du troisième quart sauvage, il a repoussé une passe des Blazers, a incliné la balle devant Josh Hart pour commencer une pause rapide, a déclenché un rebond offensif sur le tir manqué qui a suivi et a mis en place les Pélicans pour un pointeur à trois points JJ Redick.

Cela a mis en évidence tous les grands instincts que Ball a associés à son athlétisme et à la confiance avec laquelle il joue.

.