Le bon, le mauvais et le bal

Les Pélicans ont mené du début à la fin lors de leur retour à la pause après le match des étoiles vendredi, battant les Blazers 128-115.

Le bon: la performance

Il est difficile de distinguer un aspect d’un match dans lequel les Pélicans ont gagné fil à fil sur la route contre une équipe au-dessus d’eux dans la course aux séries éliminatoires. Au lieu d’en choisir un seul, voici deux:

Zion Williamson marque à nouveau plus de 20 points, terminant avec 25 points en 29 minutes

Jrue Holiday a récolté 20 points, neuf rebonds et quatre interceptions et a frappé d’énormes trois points

Les Pélicans ont terminé avec 36 passes décisives sur 45 buts inscrits

Josh Hart a récupéré 13 rebonds sur le banc, obtenant également un double-double avec 13 points

Et ce ne sont que quelques-uns des points positifs lors d’une nuit pleine d’entre eux. La victoire a également marqué un balayage de saison des Blazers, leur donnant quatre victoires qui pourraient être critiques à la fin de la saison.

The Bad: Tir en lancer franc

La Nouvelle-Orléans a terminé 20e sur 33 de la ligne. S’ils avaient effectué leurs lancers francs en première mi-temps, ils auraient flirté avec une mi-temps de 90 points. Heureusement, l’infraction déclenchait à un rythme si élevé qu’elle n’avait jamais vraiment d’importance.

Mais ce n’est peut-être pas le cas contre des équipes plus dures sur le tronçon.

Mentions honorables: chiffres d’affaires

The Ball: une véritable performance de meneur de jeu

Lonzo Ball était incroyable la nuit. Il a terminé avec 15 points, sept passes décisives et quatre rebonds en un temps record de 40 minutes. Il a également terminé avec un + plus-moins de +25 dans la soirée.

.