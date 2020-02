Le bon, le mauvais et le bal

Dimanche soir, une histoire de deux mi-temps s’est jouée à San Francisco alors que les Pélicans ont surmonté une mauvaise première mi-temps avec une énorme seconde mi-temps pour gagner contre les Warriors, 115-101.

The Good: La seconde moitié

Après une première mi-temps épouvantable, Jrue Holiday a mené une seconde période résurgente alors que les Pélicans ressemblaient à une équipe entièrement différente de celle des deux premières périodes. C’était une équipe qui ressemblait à la façon dont la Nouvelle-Orléans avait joué avec Zion Williamson. Les Pélicans ont dominé les Warriors 69-45 en deuxième mi-temps, renversant un déficit qui a culminé à 12 points au début de la troisième période et l’emportant dans une éruption.

La Nouvelle-Orléans pourrait déjà difficilement se permettre une soirée hors-jeu, car elle est au cœur de la course aux éliminatoires. Mais les Spurs perdant de manière convaincante, une victoire les rapprocherait encore plus des éliminatoires. Holiday a terminé avec 21 points et 12 passes décisives en seconde période seulement. Nicolo Melli s’est également illustré avec un record de six points à trois points et 20 points.

Mentions honorables: Zion Williamson, Josh Hart, classement des séries éliminatoires, chiffres d’affaires de la seconde moitié

The Bad: la première moitié

Cela ne vaut pas la peine de trop s’attarder étant donné qu’il s’agit d’une victoire, mais la première mi-temps rappelle la façon dont les Pélicans ont clôturé le dernier match à Golden State. Les Warriors détenaient une avance à deux chiffres à la mi-temps et surpassaient simplement les Pélicans. Heureusement, la Nouvelle-Orléans a abordé la question à la mi-temps et en est ressortie revitalisée.

Mentions honorables: Chiffre d’affaires du premier semestre, tournage de Brandon Ingram

Le ballon: faible score, impact élevé

Lonzo Ball a terminé avec seulement deux points dans la nuit, mais a récolté neuf passes, six rebonds et quatre interceptions. Il n’a pas clôturé le match, mais c’était plus à cause de la façon dont Holiday et Josh Hart, qui ont terminé avec huit points et 10 rebonds, jouaient.

.