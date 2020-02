Le bon, le mauvais et le bal

Commençant par l’un des meilleurs trimestres offensifs de la saison, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont remporté une victoire relativement confortable contre Cleveland à domicile, vendredi 116-104.

Le bon: l’infraction

L’offensive Pelican fredonnait le vendredi soir et est sortie en volant des portes. La Nouvelle-Orléans a marqué 43 points au premier trimestre, un nouveau record de franchise, pour accompagner 15 passes décisives au premier trimestre, également un record de franchise pour un premier trimestre.

Au total, les Pélicans ont terminé avec 36 passes décisives de 48 buts marqués tout en tirant 54,5% du terrain et 39,1% de l’extérieur de l’arc. Trois joueurs distincts ont marqué 20 points à Zion Williamson (24), Brandon Ingram (29) et Jrue Holiday (22).

JJ Redick était le seul joueur à voir le temps sur le terrain et à ne pas marquer et il est parti après un peu plus de quatre minutes de jeu avec une blessure et n’est jamais revenu.

Mentions honorables: séquence de buts de Zion Williamson, rebond de Derrick Favors

The Bad: l’interrupteur marche / arrêt

Le score ne le montrera pas vraiment, mais le jeu a connu des flux et des reflux qui ont vu les Cavaliers revenir à plusieurs reprises dans le jeu. L’avance n’a jamais chuté à un seul chiffre après le premier quart, mais au lieu de terminer efficacement Cleveland avec un point pour vraiment mettre le jeu au repos, les Cavs ont persisté.

Gagner contre de mauvaises équipes est formidable et c’est en grande partie ce que les Pélicans font pour renforcer leur cas des séries éliminatoires en ce moment. Mais permettre à ces mauvaises équipes de s’attarder plutôt que de les ranger est une recette potentielle pour un désastre.

Mentions honorables: fautes offensives des pélicans

Le ballon: animateur volontaire

Ce n’est pas une coïncidence si l’infraction se produisait au niveau qu’elle était et Ball a également terminé avec 12 passes décisives. La paille qui remue la boisson, Ball était partout aux deux extrémités du terrain dans l’un de ses matchs les plus actifs de la saison.

Le ballon a terminé avec cinq points, 12 passes décisives, six rebonds, quatre interceptions et seulement deux revirements. C’était aussi typique d’une ligne de statistiques de balle et de performances qu’elles viennent.

.