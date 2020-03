Le bon, le mauvais et le bal

Les Lakers ont complété le balayage de la saison des Pélicans dimanche avec une victoire de 122-114 menée par un triple double LeBron James malgré un sommet en carrière de 35 points de Zion Williamson.

The Good: Le tir en lancer franc

Appelez cela un sifflet favorable. Appelez ça attaquer le panier. Quelle que soit la raison, les Pélicans avaient un énorme avantage sur la ligne des lancers francs, tentant 33 cadeaux aux huit Lakers. La Nouvelle-Orléans en a profité, réussissant 27 de ces lancers francs pour terminer avec un pourcentage de 81,8%.

Lors d’une soirée où beaucoup de choses se passaient en faveur des Pélicans, il était important de profiter de ces zones et même si cela n’a pas abouti à une victoire, c’est un point positif à emporter dans la nuit.

Mentions honorables: Zion Williamson, Derrick Favors

The Bad: notation du banc

On peut dire que la zone la plus inexcusable que les pélicans ont eu du mal pendant la nuit était celle du banc. Souvent une zone de force, la Nouvelle-Orléans a été complètement surclassée puisqu’elle a été dominée 40-22 points au banc.

Certes, seuls quatre joueurs ont joué hors du banc dimanche et l’un d’eux, Frank Jackson, a joué moins de six minutes. Mais si une équipe resserre sa rotation, vous avez besoin d’une production accrue et les Pélicans ne l’ont pas obtenue dimanche.

Mentions honorables: Course éliminatoire, Brandon Ingram, Défense sur LeBron James

The Ball: Flirter avec un triple-double

Mis à part Zion Williamson, Lonzo Ball était le meilleur pélican de la nuit et l’un des rares à avoir un jeu efficace. Il a terminé avec 19 points, neuf rebonds et neuf passes avec trois interceptions. Bien qu’il n’ait pas bien tiré à partir de la plage de trois points, terminant 1 sur 7, mais a tiré 6 sur 8 à l’intérieur de l’arc dans la perte.

