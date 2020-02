Le bon, le mauvais et le bal

Un vaillant combat des Pélicans de la Nouvelle-Orléans n’a pas eu lieu dans la dernière nuit d’un voyage de trois matchs contre les Lakers 118-109.

Le bon: Brandon Ingram

Alors que Zion Williamson a eu beaucoup de moments forts dans la nuit, Brandon Ingram a été la raison pour laquelle les pélicans se sont retrouvés dans le jeu la plupart du temps. Ingram était en pleine forme All-Star, marquant 34 points sur 12 tirs sur 20. Bien qu’il n’ait réussi que 3 des 9 de son territoire à trois points, il a réussi sept de ses huit lancers francs et ajouté quatre passes décisives et six rebonds.

Mentions honorables: Défense d’Anthony Davis, Zion Williamson

The Bad: Jrue Holiday sur LeBron James

Les pélicans n’ont pas particulièrement une excellente option pour garder LeBron James. Mais Jrue Holiday, malgré toutes ses applaudissements bien mérités, n’a certainement pas été la réponse mardi. James avait à peu près sa place contre Holiday dans le poste et avait maîtrisé Holiday toute la journée.

James a terminé avec 40 points, huit rebonds et six passes décisives, établissant ainsi un sommet de la saison. Bien qu’il soit intéressant de noter que peu de gens peuvent ralentir James, les vacances ne sont peut-être pas l’option préférée pour aller de l’avant.

Mentions honorables: JJ Redick,

Le ballon: silencieux mais percutant

Lonzo Ball n’a pas eu un jeu particulièrement bruyant. Il a terminé avec 10 points, huit passes décisives et sept rebonds, mais a tiré 4 sur 11 sur le terrain et 2 sur 6 à trois points.

Le seul point culminant de Ball était à part le fait qu’il était à l’extrémité d’un bloc vicieux d’Alex Caruso. Avec Ingram et Zion Williamson faisant beaucoup de points, Ball n’était pas nécessaire dans ce département la nuit.

.