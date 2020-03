Le bon, le mauvais et le bal

Les Pélicans ont vengé l’une de leurs pires défaites de la saison avec une victoire de 120-107 au Minnesota dimanche après-midi.

Le bon: Jrue Holiday

Parfois, Jrue Holiday tombe au bord du chemin lorsque des fans de pélicans ou des neutres regardent la Nouvelle-Orléans. Entre la saison des étoiles de Brandon Ingram, les débuts de Zion Williamson et même le jeu solide récent de Lonzo Ball, Holiday a flotté à l’arrière-plan à certains moments.

Il était très certainement au premier plan dimanche, récoltant 37 points, 9 rebonds et huit passes décisives. Ce n’était pas seulement l’un de ses meilleurs matchs de la saison, mais l’un des meilleurs matchs qu’il a joué en tant que Pélican.

The Bad: Turnovers

La bonne nouvelle pour les Pélicans cette nuit est qu’ils ont remporté un match dans lequel ils ont retourné le ballon 25 fois. C’est la neuvième fois cette saison que les Pélicans ont commis au moins 20 revirements et seulement la troisième victoire.

Le chiffre d’affaires continue d’être un énorme problème pour cette équipe. L’infraction claque si bien en ce moment que ce n’est peut-être pas un problème trop important, mais cela va parfois coûter cher à l’équipe.

La balle: le tir fort reprend

Le ballon n’a pas éclairé les tableaux de bord dimanche mais il a quand même bien joué. Sa dernière ligne de 16 points, huit passes décisives et cinq rebonds. Il est revenu à sa forme de tir à chaud en allant 4 sur 8 au-delà de l’arc.

Cependant, l’une de ses plus grandes pièces de la soirée est arrivée dans les dernières minutes. Avec les Timberwolves qui traînaient, Ball a fait un et un après une belle hésitation et a fini sur le bord avec sa main gauche.

L’inconvénient de sa nuit est qu’il a commis sept revirements. De tous les pélicans, il continue de lutter le plus contre les chiffres d’affaires.

