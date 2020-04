Le British Open 2020 sera annulé en raison de la pandémie de coronavirus, selon un rapport

La première annulation pure et simple d’une majeure de golf masculin en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus sera le British Open, selon un rapport de Golf Digest. Le rapport est arrivé tard mercredi soir aux États-Unis, avec Joel Beall et Brian Wacker citant de multiples sources que le plus ancien championnat majeur de golf, prévu pour la mi-juillet, n’aura pas lieu cette année. Ils ont ajouté que la décision pourrait être officiellement annoncée dès le jeudi 2 avril.

Le rapport du Golf Digest indique que le R&A, l’organe directeur qui gère l’Open, attendait que Wimbledon annule ses championnats de 2020, et cela est devenu officiel mercredi. Les deux premiers championnats masculins de la saison, les Masters (initialement prévus pour avril) et le championnat PGA (mai), ont été reportés. Le troisième, l’US Open, sera également reporté, selon un rapport du New York Post la semaine dernière. L’Open, quatrième majeur du calendrier de golf masculin, n’optera pas pour un report similaire.

La raison de cette décision, contrairement aux trois autres majors masculines, est liée à la police d’assurance de l’Open, selon le rapport. Le R&A a une politique, comme Wimbledon, qui couvre une pandémie, mais ils devraient annuler avant une certaine date afin de déclencher et de collecter en vertu de la politique. Une source a déclaré à Digest que le R&A est le «plus assuré» des tournois majeurs.

Le PGA Tour aux États-Unis a déjà annulé huit semaines d’événements à ce jour, de la mi-mars à la mi-mai. Il est probable que l’organisation annulera davantage alors que la pandémie se poursuit aux États-Unis. Mais il avait été signalé que les principales organisations de golf, les «cinq familles», travaillaient de concert pour essayer de prioriser les quatre majors dans un calendrier de fortune potentiel au cours du second semestre. L’Open, cependant, s’est séparé de ces efforts de coordination des «cinq familles» et empruntera une voie différente des trois premières majeures américaines.

Ce serait la première année que l’Open ne sera pas joué depuis une annulation en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. La première manche devait commencer le 16 juillet au Royal St. George’s Golf Club, dans le sud de l’Angleterre. Ce serait la 149e édition de l’Open.

La 150e édition a été délibérément organisée l’année prochaine au Old Course de St. Andrews, autrement connu comme la «maison du golf» et le lieu le plus apprécié du R&A dans l’Open rota. Le Old Course accueille généralement tous les cinq ans, mais il a été repoussé d’un an pour la symétrie de cette 150e célébration. Il y a eu des spéculations de l’autre côté de l’étang selon lesquelles la tenue du 150e Open sur ce site était une priorité majeure pour le R&A, mais le rapport Digest a ajouté qu’il n’est pas prévu que chaque futur site soit reculé d’un an. St. George’s sera complètement ignoré et The Old Course aurait toujours l’Open 2021, selon le rapport.

Pour l’instant, l’US Open reste prévu pour sa date de mi-juin en dehors de New York. Des rumeurs et des tentatives de détournement ont fait parler de la possibilité d’un Masters à la mi-octobre à Augusta National et la PGA serait toujours déterminée à garder sa major masculine de 2020 à Harding Park à San Francisco à une date ultérieure.