Le bus des visiteurs du Staples Center pourrait être infecté par un coronavirus

Quatre joueurs des Brooklyn Nets, dont Kevin Durant, se sont révélés positifs pour COVID-19. Pour rappel, le club NBA a visité le Staples Center le 10 mars pour se battre avec les Los Angeles Lakers. Le lendemain, les Sénateurs d’Ottawa de la LNH ont rendu visite aux Kings de Los Angeles pour un duel de hockey. Maintenant, il est révélé qu’un joueur des Sénateurs est positif pour COVID-19.

Bien que l’on pense que les Sénateurs étaient infectés dans les vestiaires des visiteurs du Staples Center, Arash Markazi du Los Angeles Times a précisé que les deux équipes sportives se trouvaient dans des vestiaires différents. Cependant, ils pourraient avoir partagé le même bus.

Selon @TheAthletic: «On pense que plusieurs joueurs des Sénateurs sont malades et attendent les résultats des tests. Ils soupçonnent que l’infection s’est produite lorsque les Sénateurs ont utilisé le même vestiaire du Staples Center que les Brooklyn Nets le lendemain de leur match avec les Lakers. »

On m’a simplement dit que les Filets et les Sénateurs se trouvaient dans des vestiaires différents mais qu’ils ont peut-être utilisé le même bus.

Le dernier match des Sénateurs d’Ottawa a eu lieu le mercredi 11 mars contre les Kings de Los Angeles au Staples Center. https://t.co/adhZXafYul

Les matchs entre les Nets-Lakers et les Sénateurs-Kings étaient les derniers événements sportifs organisés au Staples Center avant que les ligues respectives ne suspendent leurs saisons indéfiniment.

Suite aux nouvelles concernant les joueurs des Nets, l’organisation des Lakers a publié un communiqué. Ils ont dit qu’ils «avaient été en contact immédiat» avec leurs joueurs et le personnel des opérations de basket-ball. La NBA a également publié sa propre déclaration couvrant la dernière liste.

Bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont l’intention de tester si les joueurs et le personnel sont positifs pour COVID-19. Il convient de noter que le virus est de nature asymptomatique, ce qui signifie que ceux qui en sont infectés ne présentent pas nécessairement des symptômes mais peuvent tout de même le propager.

#Lakers a publié la déclaration suivante: pic.twitter.com/Vr8bMoieoK

Au moment d’écrire ces lignes, un total de sept joueurs de la NBA sont infectés par COVID-19. Il s’agit de Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz, Christian Wood des Detroit Pistons et les quatre joueurs des Nets.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont recommandé un report des événements de plus de 50 personnes pour les deux prochains mois. A ce titre, la NBA envisage la reprise de la saison de mi-juin à août. Mais cette évolution récente a jeté une ombre longue et sombre sur la saison 2019-2020.