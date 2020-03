Le cas de Billy Donovan en tant qu’entraîneur de l’année de la NBA

Cela fait dix ans que le Thunder d’Oklahoma City n’a pas eu d’entraîneur de l’année de la NBA.

Scott Brooks a remporté l’honneur après la saison 2009-10 après avoir mené le Thunder à un dossier global de 50-32 et à sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2004-05. Les 50 victoires de cette année représentaient une amélioration de 27 victoires par rapport à la saison précédente, lorsque l’OKC n’avait obtenu que 23-59.

Après avoir échangé Russell Westbrook et Paul George pendant l’intersaison, le Thunder ne devrait gagner que 31,5 matchs en 2019-2020, un chiffre qu’ils ont dépassé au début de février.

Avec 18 matchs à disputer avant la suspension de la ligue, Oklahoma City était assis à 40-24, à la cinquième place de la Conférence Ouest, avec une chance de terminer avec un meilleur bilan que l’équipe de l’année dernière.

C’est en raison du succès inattendu du Thunder que Nick Crain de Forbes pense que si la saison se termine aujourd’hui, l’entraîneur-chef Billy Donovan devrait être en lice pour l’entraîneur de l’année.

Jusqu’à présent, le Thunder 2019-2020 sous Billy Donovan a un meilleur pourcentage de victoires que cette équipe de 50 victoires sous Brooks et a le 9e meilleur pourcentage de victoires en NBA. Donovan a fait un travail exceptionnel en stupéfiant les trois gardes de points exceptionnels de la liste d’Oklahoma City, en veillant à ce qu’il y ait toujours au moins un manieur de balle de qualité et un marqueur sur le sol à tout moment. Il a tiré le meilleur parti de chaque joueur de la liste, obtenant une excellente production de chaque membre individuel de l’équipe.

Dennis Schroder est l’un des joueurs qui a illustré le sacrifice pour le plus grand bien de l’équipe.

Schroder est assez bon pour commencer ailleurs dans la ligue, mais a accepté son rôle de sixième homme hors du banc cette saison à Oklahoma City. Dans la rotation de trois gardes de Donovan, Schroder a prospéré: en moyenne plus de 19 points par match et des sommets en carrière dans le panier et un pourcentage de 3 points.

Beaucoup croient que Schroder sera dans la conversation pour le sixième homme de l’année, avec des écrivains de Sports Illustrated déjà votant pour le Thunder Guard si la saison se terminait aujourd’hui.

