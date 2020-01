Le centre des blazers Jusuf Nurkic pratique le contact complet

Une des dernières signatures de Klutch Sports pourrait être de retour sur le terrain plus tôt que prévu. Le centre de Portland Trail Blazers Jusuf Nurkic, qui est absent depuis la fin mars de l’année dernière avec une jambe cassée, a participé mercredi à une séance d’entraînement à 5 contre 5 avec contact complet, selon Jay Allen de Rip City Radio.

Nurkic a choisi d’être représenté par Klutch Sports et Rich Paul au cours de l’été. La connexion est personnelle car Nurkic a joué en Europe à Cedevita Zagreb avec son coéquipier du lycée Romeo Travis.

Nurkic et les Blazers ont délibérément été maman sur les progrès de Nurkic jusqu’à ce que leur star Damian Lillard dise aux journalistes aujourd’hui que Nurkic participait à une pratique complète avec l’équipe. Son coéquipier Caleb Swanigan a déclaré que Nurkic ressemblait à lui-même, selon Jason Quick de The Athletic.

Nurkic, 25 ans, a connu une année de carrière la saison dernière avant la blessure. Il a établi des sommets en carrière en rebonds, en points et en passes décisives tout en ancrant une défense parmi les dix premiers pendant une grande partie de la saison.

On ne sait pas encore quand Nurkic fera son retour, mais d’après les progrès déjà réalisés, il semble que ce sera le plus tôt possible.

.