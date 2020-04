Le centre des ex-guerriers Andrew Bogut envisage de prendre sa retraite

Le centre de longue date de la NBA, Andrew Bogut, a joué pour Sydney dans la Ligue nationale de basket-ball en Australie et espérait être en mesure de représenter son pays aux Jeux olympiques de 2020.

Mais avec les Jeux olympiques reportés à 2021 et le basket-ball en attente en raison de la pandémie de coronavirus, Bogut envisage de prendre sa retraite.

Bogut a déclaré que même s’il manquait de jouer, il se félicitait également de se sentir en meilleure santé et de passer plus de temps avec sa femme et ses enfants en l’absence de basket-ball. L’ancien centre des champions de la NBA a ajouté qu’il décidera probablement de son avenir en basket-ball d’ici la mi-mai (via ESPN):

“Je n’ai pas fait de basket-ball depuis la fin de la saison, et ça fait du bien de se réveiller, de sortir du lit et de ne pas avoir l’impression de marcher sur du verre”, a déclaré Bogut. “Ses [my career] tous ont été jetés dans une machine à laver, essentiellement … mais il y a une décision à prendre probablement à la mi-mai. “

L’ancien choix de la NBA n ° 1 au classement général a joué pour une équipe australienne qui a terminé quatrième de la Coupe du monde FIBA ​​2019, et il était ravi de participer à Tokyo cet été. Bien que Bogut ait dit qu’il aimerait garder les Jeux olympiques en jeu, il n’est pas sûr que son corps puisse tenir le coup.

“Nous avons été extrêmement proches, et l’équipe que nous allons avoir sera sans doute la meilleure équipe de l’histoire des Boomers, du moins sur le papier”, a déclaré Andrew Bogut, selon ESPN. «Faire partie de cela, égoïstement, est quelque chose que je veux vraiment faire, mais le corps est ce à quoi il revient. “Je peux me lever pour un match de basket-ball n’importe quel jour de la semaine, mais il est difficile de se lever pendant cinq, six jours d’entraînement par semaine et de soulever des poids.”

Le report des Jeux olympiques a mis un certain nombre de vétérans – dont l’Espagnol Pau Gasol – dans une position un peu compromettante.

En tout cas, Bogut n’attend pas pour décider de ce qu’il adviendra de son avenir en basket-ball. Il prendra sa décision en fonction de la sensation de son corps dans les prochains mois.