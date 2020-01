Le chemin vers le Super Bowl 54 sera décidé en passant plus que de courir

Les meilleurs coureurs de la NFL ont remporté de grosses victoires pour lancer les éliminatoires de cette année.

Derrick Henry a couru pour 182 verges lorsque ses Titans ont quitté la Nouvelle-Angleterre avec une victoire bouleversée. Dalvin Cook a écrasé les Saints tôt puis à nouveau en prolongation pour donner au Minnesota sa première victoire sur la route en séries éliminatoires en 15 ans. Même s’ils n’ont pas gagné, Devin Singletary et Josh Allen se sont combinés pour faire griller les Texans sur 150 verges en 22 courses dans la défaite des Bills en prolongation.

Le Tennessee a peut-être battu Tom Brady avec seulement 71 verges au sol, mais cela ne signifie pas que la ligue revient soudainement vers les offensives du premier run. Les demi-offensifs – en particulier les bourreaux de travail – étaient importants pour le premier week-end des séries éliminatoires de 2020, mais, à moins d’un renversement majeur des tendances récentes, il reste trop de talents de passage dans les séries éliminatoires pour 2020 pour être un retour aux années 1980.

L’efficacité du dépassement sera un facteur plus important que la course rapide sur la route du Super Bowl



Un récit qui a surgi par intermittence la semaine dernière est qu’il y a un changement de garde pour les passants les plus prolifiques de la ligue, qui ont été abattus en faveur de costauds, 20+ portent des hayons. Au cours d’un week-end de matchs acharnés, les équipes n’ont marqué en moyenne que 18,1 points en quatre matchs, même si deux d’entre elles ont été prolongées. C’était en baisse de 22,8 points par match en saison régulière.

Un manque de dépassement a contribué à ce nombre, car seuls les Seahawks ont lancé pour au moins 300 verges. Bien que cela ait mis le fardeau sur les matchs pendant la semaine d’ouverture des séries éliminatoires, il existe un lien entre les passes efficaces et les victoires au Wild Card Round.

Ce sont les quarts qui ont été éliminés le week-end dernier:

Il y a quelques grands noms dans le groupe, mais ces quarts, à l’exception de Brees, n’allumaient pas exactement la ligue en feu cette saison. Dans le grand schéma des choses, les QB éliminés lors du Wild Card Round se sont classés deuxième (Brees), 13e (Wentz), 18e (Brady) et 24e (Allen) au classement des passants en 2019.

Les quarts gagnants de ces matchs ont terminé 2019 au premier rang (Ryan Tannehill), quatrième (Kirk Cousins), cinquième (Russell Wilson) et 11e (Deshaun Watson).

Regardons de plus près les gagnants:

En bref, le groupe de passants plus efficaces a gagné – une tendance qui est devenue un prédicteur assez solide pour les victoires et les pertes de la NFL tout au long de l’année.

La ronde divisionnaire devrait être un équilibre grisant entre la course et la passe – mais l’attaque aérienne sera toujours la règle

Ces quatre QB du week-end dernier sont jetés dans un mélange d’équipes dirigées par:

deux anciens MVP sortant de saisons marqués soit par une blessure (Patrick Mahomes) soit par une relative baisse (Aaron Rodgers)

MVP encore à couronner en 2019 (Lamar Jackson)

et un jeune joueur montante qui est allé 13-3 dans sa première saison complète en tant que starter (Jimmy Garoppolo).

Ces huit quarts restants se classent parmi les 12 meilleurs joueurs de la NFL en termes de classement des passeurs, de verges ajustées par tentative et de verges nettes ajustées par tentative. Tout le monde sauf Aaron Rodgers se classe parmi les 11 meilleurs en termes de taux d’achèvement et de toucher des roues.

Ils sont également flanqués de jeux de course solides capables de faire de gros chiffres en termes de métrage pur. Henry et Cook sont vraiment les seuls véritables coureurs de cloche, des coureurs à kilométrage élevé restant debout. Ils sont les deux seuls joueurs parmi les 11 meilleurs porte-balles les plus utilisés de la ligue encore en séries éliminatoires. Sept des arrière-rangs qui encadrent Henry et Cook sur cette liste – des gars comme Joe Mixon, Nick Chubb et Christian McCaffrey – s’imprègnent des équipes avec des jeux de passes inefficaces qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les éliminatoires.

Cela ne signifie pas que courir le ballon ne sera pas important – en particulier pour Baltimore, qui a terminé la saison avec plus de verges au sol (3296) que de verges par la passe (3225). En fait, cinq des six meilleures équipes de la ligue se précipitant, par métrage, sont toujours en vie dans une course de huit équipes au Super Bowl. En ce qui concerne l’efficacité de la précipitation, selon le DVOA de Football Outsiders, ce nombre tombe à cinq des 11 meilleurs matchs de la NFL.

Mais sept des huit franchises restantes de la ligue (pas vous, les Texans) se sont classées parmi les 11 meilleures équipes de la NFL en termes d’efficacité de passage, ce qui suggère que c’est l’indicateur le plus important du succès de l’équipe.

Revenons aux Ravens en tête. Jackson, qui n’a tenté que 26,7 passes par match cette saison, était encore incroyablement efficace lorsqu’il a lancé. Le futur MVP s’est classé premier en QBR (81,1), troisième en passant (113,3), quatrième en yards nets ajustés par tentative (8,19) et cinquième en yards ajustés en défense au-dessus du remplacement, ou DYAR (1272).

Même dans une année où les statistiques de comptage traditionnelles de la ligue ne signifiaient pas grand-chose – Jameis Winston était le passeur le plus prolifique de 2019 et il a lancé 30 interceptions – les véritables prétendants sont toujours définis par leur capacité à passer le ballon plus que leurs parties de course.

Heureusement pour les équipes qui sont encore à la recherche du titre du Super Bowl, la tranche éliminatoire de cette année est remplie de quarts qui peuvent livrer.