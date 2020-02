Le choix des Warriors Draymond Green pour le Super Bowl 54 pourrait bouleverser les fans de 49ers

Alors que les Golden State Warriors ont connu des difficultés tout au long de la saison NBA 2019-2020, une autre équipe de la région de la baie est montée en lice pour le championnat.

Les 49ers de San Francisco représenteront la NFC et la Bay Area à Miami au Super Bowl 54. Dans le même temps, les Warriors sont relégués à faire des pronostics pour le grand match.

Draymond Green a été un facteur clé dans la course au championnat Warriors, remportant le titre de joueur défensif de l’année. Cependant, en ce qui concerne sa prédiction du Super Bowl, son choix peut ébouriffer les plumes de certains fans de Bay Area.

Après avoir récolté 16 passes décisives contre les Cavaliers de Cleveland samedi soir, Green a été interrogé par Kerith Burke, journaliste de NBC Sports Bay Area, qui, selon lui, remportera le Super Bowl. Green est allé avec les Chiefs de Kansas City avec sa décision articulant leur quart-arrière, Patrick Mahomes.

Oh mec, je vais aller et venir sur qui va gagner, mais je pense que je vais aller avec les Chiefs – Patrick Mahomes est génial, quand vous avez un excellent quart-arrière comme ça, c’est difficile à battre – Bien que la défense des Niners est folle, ils me rappellent cette défense des Giants qui a remporté deux Super Bowls – je ne sais pas c’est un choix difficile, mais vous devez généralement aller avec le grand quart-arrière.

Avant la course des Warriors, les Giants de San Francisco ont remporté trois titres, et maintenant les 49ers de San Francisco auront la chance de prendre le relais du championnat de la Bay Area avec une victoire au Super Bowl 45.

