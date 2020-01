Le co-gouverneur des Celtics, Wyc Grousbeck, crée une entreprise de sports extrêmes

Le gouverneur en chef du Boston Celtics Wyc Grousbeck prévoit une nouvelle entreprise axée sur les sports extrêmes, rapporte Scott Soshnick de Bloomberg.

Grousbeck, l’un des nombreux gouverneurs comprenant les Boston Basketball Partners – le groupe de propriété des Celtics – prévoit de travailler avec un groupe d’investisseurs pour organiser la plus grande entreprise de sports extrêmes au monde.

Dans le but de capitaliser sur la croissance de sports comme le vélo BMX et le skateboard entre autres, Grousbeck’s Causeway Media Group travaillera avec les investisseurs sportifs Raine Group et DraftKings pour produire des événements sportifs extrêmes et autoriser leur diffusion.

Les premières estimations des revenus de l’entreprise sont de l’ordre de 100 millions de dollars, et avec les sports extrêmes de plus en plus respectés à l’échelle mondiale – le surf, le BMX et le skateboard seront des événements officiels aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020, par exemple – les investisseurs sont optimistes quant aux rendements potentiels.

La société combinera trois organisations déjà existantes en une seule, regroupant SuperJacket Productions, ce qui crée «Ridiculousness» de MTV, Street League Skateboarding et Nitro Circus, une troupe de tournées de sports extrêmes.

«Thrill One», comme la société sera connue, prévoit d’organiser plus de 30 événements en 2020, dans des endroits à travers l’Australie, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis.

