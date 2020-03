Le coéquipier de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, a également été testé positif pour le coronavirus

Le test positif de Rudy Gobert pour le coronavirus a conduit à la suspension de la saison NBA mercredi soir. La décision a été prise après que la maladie de Gobert a provoqué le report tardif du match Utah Jazz contre Oklahoma City Thunder quelques instants avant le coup d’envoi.

Le coéquipier All-Star de Gobert, Donovan Mitchell, a également été testé positif au coronavirus jeudi matin, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Selon Woj, Gobert aurait «touché d’autres joueurs et leurs effets personnels» avant d’être testé positif au virus. Les coéquipiers de Jazz de Gobert ont été mis en quarantaine dans les vestiaires d’Oklahoma City et soumis à un test de dépistage du coronavirus après le report du match et l’annonce du test positif de Gobert.

Alors que la ligue se prépare pour les prochaines étapes, il devient clair que Gobert était insouciant avec ses symptômes avant le test positif pour le virus. Lundi, après que la ligue a institué de nouvelles règles selon lesquelles les médias doivent se tenir à au moins six pieds des joueurs, Gobert a été vu toucher des microphones de médias alors qu’il quittait une conférence de presse:

Le moment a été initialement rapporté par Eric Walden, qui couvre le Jazz for the Salt Lake Tribune.

Dans le cadre de la réponse COVID-19 de Jazz, la disponibilité des tirs a été effectuée dans la salle des médias de la ZBBC aujourd’hui plutôt que sur le terrain. Alors que Rudy Gobert finissait de discuter de la situation, il se leva, se pencha et se fit un devoir de toucher chaque micro et enregistreur devant lui.

– Eric Walden (@tribjazz) 9 mars 2020

Gobert serait répertorié comme discutable par le Jazz deux jours plus tard pour le match contre le Thunder. Un tweet comparant les deux rapports côte à côte a été largement diffusé sur Internet par les fans de la NBA.

Rapport de blessure:

QUESTIONABLE – Rudy Gobert (maladie)

QUESTIONABLE – Emmanuel Mudiay (maladie)

– Utah Jazz (@utahjazz) 11 mars 2020

Le coronavirus n’est pas une blague. Rudy Gobert a essayé d’en faire un

Le coronavirus a été officiellement déclaré pandémie mercredi après-midi par l’Organisation mondiale de la santé. En raison de la nature contagieuse du virus, la ligue n’a eu d’autre choix que de suspendre la saison une fois que Gobert est devenu son Patient Zero en testant positif.

L’insouciance de Gobert a mis le reste de la NBA en danger – d’un coéquipier comme Mitchell aux membres des médias couvrant l’équipe. Selon un rapport de Wojnarowski, les équipes qui ont affronté le Jazz au cours des 10 derniers jours doivent maintenant être mises en quarantaine.

Les joueurs des équipes que le Jazz a jouées au cours des 10 derniers jours ont dû se mettre en quarantaine, ont déclaré des sources à Brian Windhorst d’ESPN. Ces équipes sont les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons et les Toronto Raptors.

Les Washington Wizards ont également conseillé aux joueurs de mettre en quarantaine.

Suivez Vox pour plus de couverture sur la pandémie de coronavirus. Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure de son développement.