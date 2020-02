Le commerce d’Angelo Russell pourrait-il avoir un impact sur le retour de Steph Curry après une blessure

Depuis l’arrivée de D’Angelo Russell à San Francisco, en dehors des échanges commerciaux, une question a suivi la nouvelle garde des Golden State Warriors partout où il allait.

Comment Russell s’intégrerait-il avec Stephen Curry et Klay Thompson? Il y avait des obstacles à franchir avant de pouvoir répondre à cette question. Thompson souffrant d’une blessure au genou a suspendu toute chance que les deux jouent ensemble, mais avant le début de la saison 2019-2020, Curry et Russell devaient être le tandem de la garde de départ de Golden State.

Trouver comment Russell jouerait le ballon à côté de Curry est devenu l’objectif au début de la nouvelle saison des Warriors. Pourtant, de nouvelles blessures ont perturbé les choses pour la nouvelle zone arrière de Golden State.

Curry a raté tous les matchs de Golden State sauf quatre avec une blessure à la main cassée, nixing toute chance que le duo de meneurs de jeu avait à construire tout type de chimie sur le terrain.

Cependant, à mesure que la saison progressait et que Curry progressait tout au long de sa réadaptation, il y avait de l’espoir que les deux auraient l’occasion de jouer ensemble. Les rapports indiquent que Curry pourrait potentiellement revenir en mars, lui donnant ainsi qu’à Russell environ 20 matchs ensemble avant la fin de la saison.

Le jeu de Russell pourrait-il être amélioré en jouant à côté d’un autre All-Star comme Curry? Comment Curry jouerait-il à côté d’un autre garde de compétences de Russell? Des questions attrayantes qui devaient recevoir une réponse en mars.

Pourtant, un échange a envoyé Russell, Jacob Evans III et Omari Spellman de Golden State aux Timberwolves du Minnesota en échange d’Andrew Wiggins et d’une compensation pour le repêchage. La décision de Golden State avant la date limite du commerce a officiellement annulé l’expérience en zone arrière de Russell et Curry avant qu’elle ne commence.

En dehors de faire tomber la rouille, Curry jouant aux côtés de Russell a été un facteur clé de son retour. Comment les deux joueraient ensemble aiderait les évaluateurs à trouver les fonctionnalités dont l’équipe avait besoin pour contourner Curry, Thompson et Draymond Green afin de trouver un moyen de revenir à la controverse.

En surface, il semble que Wiggins puisse cliquer dans la rotation des guerriers, où il y avait de sérieuses questions sur la forme de Russell. Avec cela sur la table, Golden State pourrait maintenant être encore plus patient avec la blessure de Curry.

Au lieu d’une distribution All-Star, la liste des Warriors est maintenant remplie de jeunes joueurs ou de joueurs de développement en dehors de Green, Wiggins et Kevon Looney.

Avec l’espoir de revenir l’an prochain au sommet de la Conférence de l’Ouest en fonction de la santé de Curry, les Warriors pourraient continuer à être prudents avec son retour. Qu’il s’agisse d’une dose de gestion de la charge ou de reporter sa récupération à une date ultérieure.

Le record des Warriors assis au bas de la Conférence Ouest et leur meilleur buteur jouant maintenant pour les Timberwolves du Minnesota, toutes les flèches pointent vers l’intersaison pour Golden State. La façon dont l’équipe gère le retour de blessure de son joueur le plus utile à deux reprises devient maintenant la marque la plus intrigante d’une saison autrement en baisse.

