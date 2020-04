Le commerce de Draymond Green devrait être sur la table, selon les dirigeants

Dans une histoire publiée par Ric Bucher de Bleacher Report, les responsables de la ligue ont partagé les prises de position des Golden State Warriors pour la prochaine saison. Cependant, comme le note Bucher, «rien n’indique… que les Warriors explorent des moyens de s’améliorer en bricolant avec leur noyau actuel» de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et maintenant Andrew Wiggins, bien que certaines personnes de la ligue pensent que GM Bob Myers devrait envisager de traiter le vert.

“Il est [30], il va gagner beaucoup d’argent et sa bouche continue de bouger », a déclaré une source à Bucher. Un directeur général de l’Est a supposé que les guerriers «pourraient probablement obtenir un autre choix de loterie» pour Green. Un autre cadre est allé jusqu’à dire: «le tour Draymond Green est terminé».

D’un autre côté, un autre vice-président «insiste sur le fait que les actifs incorporels de Green en tant que leader et présence dans les vestiaires restent trop précieux pour être perdus, en particulier avec un ajout talentueux mais indiscipliné au toilettage à Wiggins…» Draymond ne va pas lui permettre de retirer les jeux, et c’est inestimable… Lorsque Wiggins est votre quatrième meilleur joueur dans une équipe ayant une expérience de championnat, c’est une excellente situation. Il est super talentueux, mais il n’a aucune idée de comment jouer. Il apprend. Il avait besoin de jouer avec des gars qui savent jouer. »»

Bucher note également que si l’Utah Jazz ressent une pression pour échanger Rudy Gobert – dont la relation avec Donovan Mitchell est devenue controversée – certains croient que les Warriors devraient explorer la possibilité d’échanger les gagnants du joueur défensif de l’année.

De toute façon, Steve Kerr et co. s’attendra à ce que Curry et Thompson reviennent à pleine puissance chaque fois que la saison 2020-21 commence. Golden State aura également un premier choix de repêchage et, apparemment, le centre James Wiseman sera en haut de leur tableau. On ne sait pas comment cela affectera leur décision de garder Green ou de l’échanger.