Le commerce des Rockets pour Robert Covington repousse les limites d’une petite balle

Il y a quatorze ans et demi, Mike D’Antoni avait besoin de trouver une réponse après que son grand homme le plus notable eut subi une grave blessure au genou. Les chances de titre des Phoenix Suns semblaient griller sans le seul joueur qui a complété leur éventail de tirs périmétriques avec un jeu intérieur dominant. Des temps désespérés ont forcé D’Antoni à faire un choix difficile: être une version moindre de l’équipe qu’ils espéraient être, ou oser pousser l’enveloppe encore plus loin?

Sa réponse était sans ambiguïté. L’équipe la plus stylistiquement unique de la ligue était sur le point de devenir encore plus stylistiquement unique. Ils réduiraient encore davantage leur taille et doubleraient leur identité.

“Vous savez quoi, nous devons trouver un moyen de marquer 110 points”, a déclaré D’Antoni à ses joueurs des Suns le jour de l’annonce de la blessure au genou d’Amar’e Stoudemire, selon le livre de Jack McCallum: 07 secondes ou moins sur le livre 2005- 06 soleils. «Nous avons beaucoup à faire ici, mais nous avons dû trouver un moyen différent de celui de l’an dernier. Alors regroupons-nous et allons casser le cul de quelqu’un et le faire. “

Ces Suns n’ont pas remporté le titre, mais ils ont remporté 54 matchs en saison régulière, battu des records à trois points et découvert des trésors cachés comme Boris Diaw, Raja Bell et Leandro Barbosa. Ils sont tombés à seulement deux matchs de la finale malgré une litanie de blessures qui ont nécessité une rotation serrée du jeu et une reprise de Tim Thomas à la mi-saison par désespoir. Ils étaient trop petits. Ils étaient trop maigres. Ils n’étaient pas assez bons pour s’appuyer sur leur campagne de 2004-05 avec Stoudemire. Mais plutôt que d’accepter leur sort dans la vie, ils ont transformé ces lacunes en avantages et se sont rapprochés beaucoup plus qu’ils ne l’auraient fait autrement.

D’Antoni est maintenant un entraîneur des Houston Rockets boiteux au cours de la dernière année de son contrat, défendant un style à isolation lourde à Houston qu’il a appelé en plaisantant «16 secondes ou plus» dans un reportage de Bleacher Report. Clint Capela, le grand homme le plus remarquable de D’Antoni tout au long de cette course, n’est pas du tout proche du joueur que Stoudemire était.

Mais lorsque Capela est tombé avec une blessure au pied tenace, D’Antoni a canalisé le même esprit qu’il avait trouvé à Phoenix il y a toutes ces années. Il a commencé 6’5 P.J. Tucker au centre, et a en fait arrêté de jouer aux centres. Il a poussé l’enveloppe plus loin au lieu de jouer de façon plus conventionnelle. Jusqu’à présent, cela a fonctionné: Houston a une fiche de 10-1 avec Capela mis à l’écart cette saison et en a remporté quatre d’affilée sans lui.

Maintenant, ils sont encore mieux placés pour affirmer leur nouvelle identité. Houston a échangé Capela, son choix de premier tour en 2020, et une série de joueurs remplisseurs de fin de banc dans un accord complexe à quatre équipes qui leur a valu Robert Covington, un joueur défensif d’élite et un tireur à trois points à volume élevé. Ce faisant, les Rockets ont donné à leur révolution stylistique plus de chances de réussir et sont réapparus comme un adversaire dangereux de la Conférence occidentale.

Une petite balle fonctionnait. Maintenant, cela fonctionnera mieux.

Il est tentant de dénigrer les Rockets pour avoir renoncé à leur seul centre d’intérêt dans une conférence qui comprend désormais Anthony Davis, Nikola Jokic et Rudy Gobert. Pourquoi s’engager sur un petit ballon maintenant, alors que les Warriors ne sont plus le dernier boss de la ligue? Pourquoi réduire la taille alors que plus d’équipes ont trouvé des moyens de jouer à un style de petite balle avec de plus grands joueurs?

La réponse est simple: la petite balle était déjà une arme mortelle pour Houston. Les alignements avec le centre de jeu de Tucker ont marqué près de 119 points pour 100 possessions cette saison, avec un plus / moins global de +4,4 pour 100, selon Cleaning the Glass. Les alignements avec Capela, d’autre part, n’ont accumulé que 110,3 points pour 100 possessions avec un différentiel net de +1,7. Cela contraste avec la saison dernière, lorsque les alignements ancrés à Capela marquaient à peu près le même rythme que ceux alignés à Tucker.

Pourquoi le changement? Deux facteurs liés: le changement continu des Rockets loin du jeu de pick-and-roll, plus l’ajout de Russell Westbrook. Le meilleur succès de Capela est survenu lorsque l’écran de balle haute était le fondement de l’offensive de Houston. Il attrapait mortellement des passes de lob et avait des pieds étonnamment agiles en petits rouleaux. Mais les Rockets ont lentement mais sûrement incliné une plus grande partie de leur attaque vers la capacité de score en tête-à-tête de Harden, croyant (correctement) que l’utilisation de Capela pour filtrer met simplement plus de défenseurs sur le chemin de Harden.

Comme l’a écrit Dan Devine de The Ringer:

Vingt et un pour cent de leurs possessions ont été finis par un joueur de pick-and-roll la saison dernière, et ce pourcentage est tombé à 15,5% cette saison, Houston se classant dernier de la ligue en pourcentage de jeux terminés par les handballeurs de pick-and-roll et rouler les hommes. Alors que les Rockets se sont éloignés de son jeu de pain et de beurre, la production de Capela a également décliné: il est passé du 91e centile de points marqués par possession de pick-and-roll terminée il y a deux saisons, au 65e centile dernier saison, au 50e centile cette saison.

Si Capela ne définit pas d’écran, il doit être stationné le long de la ligne de base en attente des passes de vidage. Cela l’a forcé à finir plus souvent à partir d’une position d’arrêt, ce qui n’est pas sa force en raison de sa faiblesse du haut du corps et de ses mains en pierre.

L’échange de Westbrook contre Paul a aggravé le problème. Avec deux non-tireurs au sol au lieu d’un seul, les équipes ont commencé à piéger Harden sur le demi-terrain et à tenter leur chance autrement. Toute gravité qui proviendrait autrement d’un entraînement Westbrook ou d’un roulement de jante Capela a été annulée par le manque de champ de tir de l’autre.

La combinaison de Westbrook et de Capela avec Harden a infligé une attaque de première ligne à Houston. Les Rockets ont marqué moins de 106 points pour 100 possessions avec Westbrook, Harden et Capela au sol ensemble cette saison, selon Cleaning The Glass. C’est plus de 14 points pour 100 possessions, pire que les alignements mettant en vedette les deux gardes all-stars sans Capela. Le simple fait de retirer Capela du jeu ouvre de larges voies de circulation pour Westbrook et atténue les pièges que Harden a de plus en plus vu cette saison.

Dans le vide, l’ensemble de compétences offensives de Capela est utile. Il devrait être beaucoup mieux à Atlanta en jouant avec le lourd pick-and-roll Trae Young. Mais cette équipe des Rockets – une équipe qui doit maximiser son important investissement à long terme dans Westbrook – n’avait plus que peu recours aux forces de Capela et se faisait pulvériser par ses faiblesses. Échanger ceux-ci contre Covington, un espaceur de plancher qui cédera la voie à Westbrook et Harden, rend les pièces offensives de Houston bien plus efficaces.

Mais qu’en est-il de la défense? Entrez Robert Covington.

Les inquiétudes concernant l’aptitude défensive de Houston à la suite de la perte de Capela sont compréhensibles. Il était leur meilleur bloqueur de coups et rebondisseur, et sa capacité à défendre des joueurs plus petits était à une époque cruciale pour le système lourd de commutateurs des Rockets. Qui garde Anthony Davis et Nikola Jokic maintenant, vous demandez-vous?

Ces préoccupations sont exagérées. Capela a légèrement amélioré la défense de Houston cette année, mais il n’arrêtait pas non plus ces gars-là. Sa capacité de commutation autrefois d’élite est devenue simplement utile, car les équipes ont repoussé les limites de l’espacement au sol. La plus grande partie de la valeur défensive de Capela pour Houston est venue simplement parce qu’il était bien meilleur que les centres surpassés ou les joueurs d’ailes de la taille d’une pinte qui le remplaceraient dans l’alignement.

Robert Covington n’est ni l’une ni l’autre de ces choses. Il est coté à 6’7 et 211 livres, mais joue souvent beaucoup plus gros que ça. Il est un excellent défenseur de périmètre et un défenseur encore meilleur qui aime jouer les couloirs de dépassement et se faufiler pour les vols critiques.

Vous ne lui demanderiez pas de défendre les meilleurs joueurs de poste, mais sa capacité à creuser et à aider son homme fermerait l’espace dont ces étoiles ont besoin pour profiter d’un décalage. Covington devra peut-être changer plus souvent dans le système de Houston, mais sa défense d’aide est toujours précieuse – sans doute plus précieuse – dans un contexte d’essaimage et de récupération.

La défense de Houston n’a pas été excellente avec Capela au sol cette saison, mais elle devrait s’améliorer avec Covington glissant dans la place d’aile supplémentaire actuellement occupée par la beaucoup plus petite Danuel House, Ben McLemore ou Austin Rivers. Les échantillons sont petits, mais considérez que les alignements de Tucker-au-centre qui présentent House sont écrasés en défense cette saison tout en se maintenant quand une autre aile joue à la place. Remplacer la place de House par un défenseur d’ailes exceptionnel à Covington fera une grande différence.

Mais la petite balle peut-elle vraiment fonctionner de nos jours? Les Rockets n’ont-ils pas besoin d’un centre?

Cela dépend de ce que l’on entend par «travailler». Si l’on définit simplement «travailler» comme gagner un championnat, ce métier ne réussira probablement pas. Houston a toujours des problèmes structurels importants, une faible profondeur et un appariement de superstars qui n’est pas optimal. Ce sera toujours un défi de taille de traverser des concurrents de deuxième niveau comme l’Utah, Denver et Dallas, et encore moins les deux équipes de Los Angeles. L’avenir à long terme de Houston semble encore trouble après avoir abandonné tant de choix dans l’échange de Paul-Westbrook, et perdre un autre premier tour dans cette affaire n’est pas idéal.

Mais si l’objectif est simplement de donner à l’équipe une meilleure chance qu’auparavant, s’engager pour le petit ballon en échangeant Capela contre Covington est une victoire majeure. Houston a déjà été beaucoup mieux avec Tucker au centre cette saison, et c’est avant de glisser un ajustement parfait comme Covington dans cette nouvelle approche. De plus, si Houston a besoin d’une taille d’urgence pour remplacer Capela, ils peuvent trouver un autre grand homme pour jouer des minutes ponctuelles sur le marché du rachat ou avec les 12 millions de dollars supplémentaires qu’ils pourraient gagner en étendant davantage l’accord avant la date limite de jeudi.

(En pratique, cela ressemble plus à 5,8 millions de dollars en raison de la taxe de luxe, que le propriétaire Tilman Fertitta ne paiera presque certainement pas. Jeff Siegel a une explication plus détaillée de la façon dont Houston peut utiliser cet argent).

Les Rockets étaient déjà engagés dans le pot avant ce coup. Garder Capela et jouer de façon plus conventionnelle ne fonctionnait pas. Mais au lieu d’accepter leur sort dans la vie, ils ont doublé leur nouvelle identité. Cela ne mènera peut-être pas à un titre, mais si les Suns 2005-2006 sont une indication, cela les rapprochera beaucoup plus que ne le ferait le cours.

Le Mike D’Antoni d’il y a 14 ans serait fier.