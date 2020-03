Le commerce Nick Foles est une victoire pour les Jaguars et un risque pour les Bears

Les Jaguars ont obtenu un total de 11 trimestres grâce à Nick Foles, leur précieux agent libre signataire de 2019. Maintenant, le MVP du Super Bowl 52 se dirige vers Windy City et les Jaguars obtiennent un choix de quatrième ronde en retour.

Jacksonville voulait sortir de l’accord de quatre ans et 88 millions de dollars qu’elle a accordé aux Foles au printemps dernier et a trouvé un acheteur dans les Bears de Chicago. Une blessure a coûté à Foles la majorité de sa première et unique saison avec l’équipe. En son absence, la recrue de sixième ronde Gardner Minshew a brillé. Les Polonais sont revenus dans l’alignement de départ lorsqu’il est sorti de la réserve blessée, mais il a été mis hors jeu à son troisième match et n’a plus jamais revu le peloton.

Alors, que signifie le commerce pour les ours et les jaguars?

Les Bears regardent une course au Super Bowl

Chicago doit avoir l’impression de gaspiller l’occasion de gagner un championnat.

En 2018, il avait la défense n ° 1 dans la NFL en 2018 et a terminé 12-4. Mais ensuite, les Bears n’ont même pas pu passer le Wild Card Weekend, s’inclinant face aux Eagles menés par les Polonais en séries éliminatoires. Chicago a fait 8-8 au cours de la saison 2019, malgré une défense qui était toujours dans le top 5 des points autorisés.

Mitchell Trubisky et l’offensive sous-performante des Bears ont retenu l’équipe. Chicago a terminé 29e des points marqués en 2019 et Trubisky était 28e au classement des passants parmi les quarts partants. Cela n’a rien de nouveau: les Bears ont été ralentis par le jeu des quarts pendant une grande partie de l’histoire de la franchise.

Bears Starting QBs

Super Bowl Era:

Classement NFL

Passer YPG 173.3 Dernier

Passer Yds / Att 6.5 Dernière

Passer TD / Game 1.0 Last

TD-INT Ratio 0.93 Last

Note de passage 71,9 Dernier

– James Palmer (@JamesPalmerTV) 18 mars 2020

Les Bears ont échangé pour choisir Trubisky au deuxième rang du repêchage de la NFL 2017, mais la patience avec lui est mince. Il n’y a pas beaucoup de raisons d’être optimiste pour qu’il devienne un quart-arrière de la franchise, même si l’entraîneur-chef de Chicago Matt Nagy a déclaré publiquement que Trubisky serait le starter de l’équipe en 2020.

Chicago a besoin de mieux jouer au poste de quart-arrière et il est possible que les Foles soient la réponse. Il n’y a aucune garantie que Foles battra Trubisky pour le travail de départ, mais si les Bears obtiennent la version Philadelphie de Foles, il serait un énorme coup de pouce.

En 32 départs en saison régulière avec les Eagles, les Foles ont mené l’équipe à un dossier de 21-11 avec 58 touchés et 23 interceptions. Cependant, aucun étirement n’était plus important que sa course miraculeuse en séries éliminatoires en 2018. Les Polonais ont réussi 72,6% de ses passes en trois victoires avec six touchés et zéro interception. Une performance magistrale dans une victoire du Super Bowl contre les Patriots lui a valu les honneurs MVP.

Mais en 16 départs à l’extérieur de Philadelphie – répartis entre les relais avec les Rams, les Chiefs et les Jaguars – Foles a une fiche de 5-11 avec 12 touchés et 11 interceptions.

Il y a aussi d’autres raisons de s’inquiéter. Les potes ont subi une fracture de la clavicule pour la deuxième fois depuis 2014 et il sera derrière une ligne offensive qui a connu des difficultés en 2019. Selon Pro Football Focus, le temps moyen pour une pression autorisée par la ligne offensive Bears n’était que de 2,37 secondes – 29e en la NFL.

Si le métier fonctionne pour les Bears, ils auront un vétéran qui poussera l’offensive vers l’avant et transformera Chicago en concurrent. Il y a aussi un peu de familiarité entre Nagy et Foles. Au cours d’une saison des Foles avec les Chiefs en 2016, Nagy était le coordinateur offensif de l’équipe. Cela pourrait s’avérer utile si les problèmes de coronavirus raccourcissent le temps que les joueurs travaillent avec les entraîneurs pendant l’intersaison.

Et tandis que les Jaguars étaient aux prises avec un mauvais contrat, les Bears ne paient pas autant pour les Foles.

Nick Foles a déjà restructuré son contrat avec les Bears, par source. Il lui reste encore trois ans, il lui reste 21 millions de dollars garantis, mais Foles a désormais la possibilité d’annuler l’accord après l’une ou l’autre des deux premières années en fonction de ses performances. L’accord comprend la hausse.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 18 mars 2020

Si l’accord ne fonctionne pas, la fenêtre du Super Bowl des Bears pourrait se refermer.

Les Jaguars repartent à neuf

Il y a plein de mauvaises nouvelles pour Jacksonville. Il atteindra un plafond de 18,75 millions de dollars pour les Foles en 2020, portant son montant total à 30,5 millions de dollars pour les apparitions en seulement quatre matchs. Il n’a même jamais joué dans la seconde moitié d’un match au TIAA Bank Field.

Mais c’était une erreur de 2019. Les Jaguars espéraient pouvoir obtenir une autre équipe pour prendre le contrat et ils l’ont fait. Atterrir un choix de quatrième ronde pour décharger l’accord est une victoire gigantesque pour Jacksonville, même si elle doit rester sur un espace mort en 2020.

Pour l’instant, c’est le spectacle de Minshew. Il a terminé son année recrue avec 21 touchés et seulement six interceptions. Il a également connu quelques difficultés. Minshew a tâté 13 fois et a connu trois départs avec un pourcentage d’achèvement inférieur à 50.

Il est possible que les Jaguars amènent un vétéran pour concourir pour le rôle de départ. Mais le scénario le plus probable est que l’équipe donnera à Minshew la saison 2020 pour prouver qu’il peut être le démarreur à long terme à ce poste.

Les Jaguars sont en pleine reconstruction, ce qui a été rendu très clair par le commerce qui a envoyé Calais Campbell aux Ravens. Après avoir expédié des Foles à Chicago, les Jaguars ont maintenant 12 choix dans le repêchage de la NFL 2020.

Il est temps de redémarrer à Jacksonville et le trading des Foles a purgé un autre mauvais contrat des livres de l’équipe.