Le commerce suggère Ben Simmons aux Celtics pour Jaylen Brown, Gordon Hayward

La quarantaine a mis le monde de la NBA en attente car tout le monde est à l’intérieur dans un effort pour se protéger du nouveau coronavirus. Cela a poussé tout le monde à s’inquiéter et à trouver des métiers de NBA fous. Les Philadelphia 76ers sont une équipe qui est une cible facile en termes de métiers en raison de la maladresse de la liste et de l’idée que les superstars Ben Simmons et Joel Embiid ne vont pas ensemble.

Ce n’est pas différent ici, car Bleacher Report a trouvé un commerce étrange qui oblige les Sixers à envoyer Simmons avec Josh Richardson et Mike Scott aux Boston Celtics pour Jaylen Brown, Gordon Hayward et quelques autres pièces pour le faire fonctionner.

B / R:

Boston Celtics reçoit: Ben Simmons, Josh Richardson, Mike Scott Les 76ers de Philadelphie reçoivent: Gordon Hayward, Jaylen Brown, Romeo Langford, choix de première ronde en 2020 (six premiers protégés, via MEM) Les Sixers n’ont pas nécessairement un problème Ben Simmons-Joel Embiid, mais ils sont un appariement maladroit sur le court qui nécessite le type parfait de casting de soutien. La récolte actuelle est au mieux imparfaite, et absurdement chère. Ils dépensent près de 125 millions de dollars au cours des deux prochaines saisons sur Al Horford et Tobias Harris seuls, les enfermant effectivement dans un noyau qui n’est pas dominant (11e en pourcentage de victoires, 12e en note nette). Déménager Horford ou Harris pourrait nécessiter un édulcorant pour réussir, et le meilleur des cas n’est encore que l’addition par soustraction. La seule façon de changer substantiellement est de séparer Simmons et Embiid, et ici Philly le fait de manière dramatique.

Les éléments que le directeur général Elton Brand a mis autour des pierres angulaires de l’équipe ne sont pas exactement ce dont l’équipe a besoin. Ils ont besoin de tireurs et de gars qui peuvent espacer efficacement le sol pour eux et c’est pourquoi le duo Simmons et Embiid ne semble pas fonctionner en 2019-2020. L’appariement a tellement réussi les années précédentes grâce à des tireurs comme JJ Redick et Robert Covington pour combler ce besoin.

Pour référence, Brown tire 38,1% depuis les profondeurs et Hayward est à 39,2%. Ce sont les types de chiffres que Philadelphie mettrait autour d’Embiid et se concentrerait sur le fait qu’il soit la seule superstar de l’équipe, ce qui n’est pas la pire chose au monde en raison de sa domination dans le poste inférieur.

B / R ajouté:

Les Sixers ont réinitialisé la rotation de leurs ailes avec Gordon Hayward et Jaylen Brown, qui peuvent faire des ravages en plein air mais sont également capables de jouer à un rythme plus contrôlé. Leur capacité à rétrograder permettra à Embiid de se sentir à l’aise, et leur menace de tir – tous deux éliminés à 38% de la profondeur cette saison – lui donnera plus d’espace pour fonctionner, une pensée effrayante quand il est déjà un joueur de post-91e centile tout en travaillant dans des quartiers exigus .

En réalité, le commerce aurait beaucoup de sens pour Philadelphie car ils pourraient obtenir le tournage nécessaire pour entourer Embiid et se concentrer uniquement sur l’apaisement d’une étoile au lieu de deux. D’un autre côté, il est difficile d’échanger un gars comme Simmons qui est l’un des joueurs d’élite du jeu. À ce stade, il s’agit davantage de la préférence des deux stars et de leur style de jeu.

Construisez-vous autour d’Embiid et de son style de jeu lent ou vous concentrez-vous sur Simmons et essayez de construire une équipe qui aime courir? Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que l’équipe fasse un geste aussi drastique en ce moment, mais les situations hypothétiques sont toujours amusantes à divertir.

.