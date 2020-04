Le commerce suggère que Sixers envoie Joel Embiid aux filets pour Jarrett Allen

Un autre jour, une autre suggestion commerciale impliquant les Philadelphia 76ers et leur équipe maladroite. Les Sixers sont une cible facile pour jeter des idées commerciales folles et folles entre la notion que Joel Embiid et Ben Simmons ne correspondent pas aux mauvaises pièces qui les entourent, ils sont toujours impliqués dans certaines hypothèses commerciales.

Après être venu pour la première fois après Simmons lundi soir, l’attention s’est maintenant tournée vers Embiid. Bleacher Report a une autre nouvelle suggestion commerciale selon laquelle les Sixers envoient Embiid aux Brooklyn Nets pour Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen et des choix de repêchage.

B / R:

Brooklyn Nets reçoit: Joel Embiid Les Philadelphia 76ers reçoivent: Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen, choix de premier tour 2020 (via PHI), choix de deuxième tour 2021 (via ATL), choix de premier tour 2022 (trois premiers protégés) “Les dirigeants de la Ligue pensent que si les Sixers explorent un métier, Embiid est plus susceptible d’être déplacé – la santé étant le facteur déterminant dans la construction autour de Simmons”, a rapporté Tim Bontemps d’ESPN. Étant donné que les Nets viennent de tirer le maximum de Kevin Durant moins d’un mois après avoir rompu son Achille, ils pourraient être prêts à lancer les dés sur Embiid en restant debout. Ils le feraient en sachant que s’il le faisait, ils auraient trois des cinq meilleurs joueurs de la conférence (avec Kyrie Irving) et le meilleur trio de l’Association. Les Nets sont sur le marché pour une troisième étoile, selon Brian Windhorst d’ESPN, et peu brillent mieux qu’un Embiid en bonne santé. Il n’est que le deuxième joueur de l’histoire avec une moyenne de 23 points en carrière, 11 rebonds, trois passes et 1,5 bloc. Ses équipes Sixers ont été 9,7 points de mieux pour 100 possessions avec lui que sans. S’il le fait alors qu’il est à l’étroit pour l’espace, imaginez ce qu’il ferait avec les forces gravitationnelles de Durant et Irving.

Encore une fois, les Sixers n’ont pas de problème Simmons-Embiid. Le problème, ce sont les pièces entourant leur duo de stars. Au cours de la saison 2017-18, le couple avait une note offensive de 113,3 et ce nombre était alors de 112,8 en 2018-19. Ce nombre est tombé à 104,7 en 2019-20 alors que l’équipe a modifié sa distribution de soutien. C’est ce qui se produit lorsque vous remplacez JJ Redick et Jimmy Butler par Josh Richardson et Al Horford.

Pour les Sixers de ce métier, ils se concentreraient sur la construction de la vitesse et la volonté de Simmons de pousser le ballon en transition. Dinwiddie et LeVert sont des partants légitimes dans cette ligue qui pourraient jouer rapidement avec Simmons, comme le ferait une jante aussi grosse qu’Allen, mais ils perdraient le sens défensif d’élite d’Embiid.

B / R ajoute:

Spencer Dinwiddie et Caris LeVert peuvent aider à la création de plans. Jarrett Allen est un coureur de jante à étage élevé qui a la chance de devenir plus. Tous les trois peuvent conduire sur le terrain ouvert, afin que Simmons puisse jouer aussi vite qu’il le souhaite. Philly établit une identité offensive plus claire que peut-être qu’elle n’a jamais connue durant le mandat de Brett Brown, et la deuxième équipe des Sixers se transforme de responsabilité en force.

Dans ce cas, les Sixers s’occuperaient davantage des forces de Simmons et se concentreraient davantage sur le faire comme la star de Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, ce qui est une idée qui a été lancée là-bas. Philadelphie n’est pas en mesure pour le moment de déplacer un gars comme Embiid ou Simmons pour le moment, mais comme mentionné précédemment, les hypothèses sont amusantes à regarder.

.