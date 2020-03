Le commissaire de la NBA Silver envoie un message aux fans du monde entier

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a envoyé un message aux fans de la ligue du monde entier hier.

Silver a indiqué que les opérations de la NBA seraient suspendues pour un minimum de 30 jours et que la ligue honorerait tous les billets achetés pour des matchs annulés à une date ultérieure.

Notant que la décision de suspendre les matchs a été prise dans l’intérêt de préserver la santé des fans, des joueurs et du personnel, le commissaire de la ligue a ensuite discuté de la manière dont la NBA prévoit d’avancer en attendant que la situation pandémique soit maîtrisée.

«Entre-temps, nous continuerons de coordonner nos efforts avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique ainsi qu’avec des représentants du gouvernement afin de déterminer des protocoles sécuritaires pour reprendre nos matchs. Alors que nous développons le parcours approprié pour les futurs matchs et événements de la NBA, nous vous tiendrons informés de tout changement dès qu’il se produira. »

Si la ligue joue des matchs dans des arènes sans ventilateur par mesure de précaution, la ligue «travaillera avec les fans sur un crédit pour un futur match ou un remboursement».

Silver a clôturé en dirigeant les fans sur NBA.com, en notant qu’il existe des lignes directrices pour aider les familles à rester à l’abri du virus sur le site Web, et en les remerciant de leur compréhension dans cette tournure des événements la plus inhabituelle.

«Cela reste une situation compliquée et en évolution rapide qui nous rappelle que nous faisons tous partie d’une société plus large avec la responsabilité de veiller les uns sur les autres. C’est ce que la NBA continuera de faire, et nous sommes reconnaissants de votre compréhension et d’être les meilleurs fans de sport. »

Le rappel de prendre soin les uns des autres est particulièrement important, et le basket-ball – même lorsqu’il n’est pas joué – peut continuer à jouer un rôle positif dans la société, ne serait-ce qu’en nous rappelant que nous sommes tous dans le même bateau.

