Le compte de Jamal Murray IG publie une vidéo NSFW, des histoires étranges

Le gardien des Denver Nuggets Jamal Murray était en vogue sur les réseaux sociaux tôt dimanche matin, mais pour de mauvaises raisons.

Sur le compte Instagram de Murray, ce qui semble être une sex tape avec une femme non identifiée a été téléchargé. Le message a cependant été rapidement supprimé.

Dans une tournure intéressante des événements – après la suppression de la vidéo NSFW – Murray Story IG a été rempli de messages étranges.

Le compte Instagram de Jamal Murray semble avoir été piraté. 🤔 pic.twitter.com/rXzYTglSy9

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 22 mars 2020

Plus tard dans la matinée, le compte IG de Murray a été désactivé.

Avec la façon dont les choses se sont développées, il se pourrait que le compte de Murray ait été piraté, ce qui expliquerait le contenu explicite et les autres messages qui ont suivi. Il n’est pas non plus surprenant étant donné que l’étoile montante des Nuggets ne sera pas la première (et probablement pas la dernière) victime de l’invasion de sa vie privée.

Les célébrités sont sujettes au piratage, en particulier avec leur statut et des millions de followers sur les réseaux sociaux. En fait, il y a quelques années, le snapchat de Lonzo Ball a été piraté – les auteurs menaçant de divulguer la musique de Drake et 6ix9ine, ainsi que des photos inappropriées de Lonzo et de sa petite maman.

Avec la NBA toujours sur une pause, les joueurs trouvent différentes façons de tuer le temps. Cependant, les fans et les autres personnes ne sont pas différents puisque le monde du sport a été complètement arrêté au milieu de la propagation du coronavirus.

Après tout, il est probable que Jamal Murray abordera la question le plus tôt possible.