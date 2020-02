Le controversé concours Jordan-Wilkins Dunk de 1988 a besoin d’un profond retour

Au milieu des années 1980, Michael Jordan et Dominique Wilkins ont eu deux rivalités simultanées. Les deux étaient amicaux et ont évolué avec le temps. La première rivalité est venue de matchs de basket-ball réels. Les Hawks d’Atlanta avaient une longueur d’avance autour de Wilkins, l’aîné des deux joueurs, et ont connu un certain succès en séries éliminatoires à cette époque. Jordan est arrivé sur les Chicago Bulls en 1984 et s’est rapidement distingué comme l’une des principales stars de la ligue – encore plus grande que Wilkins – mais les Bulls ont mis du temps à générer un vainqueur autour de leur pièce maîtresse. Il y a eu des affrontements Atlanta-Chicago au cours desquels Jordan a remporté un aller-retour scintillant avec Wilkins, mais les Hawks ont finalement remporté le match, soulignant la disparité. En 1988, cette dynamique commençait à changer.

L’autre rivalité était dans le trempage. Jordan et Wilkins n’étaient pas seulement de grands joueurs, mais de grands amuseurs, et ils ont d’abord démontré cela côte à côte lors du 1985 NBA Slam Dunk Contest, que Wilkins a remporté de justesse contre Jordan. Après que chacun ait dû sauter l’un des deux prochains concours de dunk, la finale de l’événement de 1988 est devenue la grande épreuve de force.

Dans cet épisode de REWINDER, nous discutons de ce qui est advenu de cette épreuve de force, qui s’est terminée de façon quelque peu controversée. Cela se produira lorsque les joueurs répéteront les dunks et lorsque le concours aura lieu à Chicago. Voici l’histoire complète d’une grande soirée dans l’histoire du basket-ball (et du trempage), un carrefour dans une rivalité fantastique.