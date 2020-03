Le coronavirus ferme certains terrains de golf tandis que d’autres, comme Trump National DC, restent ouverts avec de nouvelles précautions

Le terrain de golf le plus célèbre des États-Unis, l’Augusta National Golf Club, a annoncé cette semaine aux membres qu’il allait fermer. Le président du club, Fred Ridley, dans sa lettre obtenue par Golf Digest, a cité la santé et la sécurité du personnel, qu’il a appelé le «rythme cardiaque» de l’ANGC, comme principale raison de la fermeture du club.

«Nous avons l’intention de maintenir nos propriétés avec un personnel limité sur place, et nous prendrons en charge nos nombreuses autres fonctions en travaillant à distance lorsque cela est possible», a écrit Ridley. «Mais cela va bien au-delà de la continuité des activités. Il s’agit de nos employés, et le fondement de cette décision est de garantir la sécurité de tous tout en préservant la stabilité financière de ceux qui nous tiennent le plus à cœur. »

C’est la question à laquelle les terrains de golf du pays, des munis locaux aux clubs privés les plus exclusifs, sont confrontés cette semaine. Le golf est une activité de plein air qui, selon un médecin, a expliqué à Golf.com le «scénario le moins à risque» dans un espace grand ouvert. Le Dr Kelly Cawcutt a déclaré à Nick Piastowski à la fin de la semaine dernière: “Il est très raisonnable de jouer si vous êtes intelligent à ce sujet et suivez les conseils appropriés.” Cette orientation semble varier d’un cours à l’autre et d’un club à l’autre en ce moment, en particulier au cours des quatre derniers jours, lorsque les villes ont fermé des entreprises, des bars, des restaurants et le président a conseillé à tout le monde d’éviter les rassemblements de 10 personnes ou plus.

Il y a des conseils pour ne pas prendre de voiturette, ne pas toucher le drapeau et éviter les zones d’entraînement bondées ou le club-house, même s’il est ouvert. Le directeur du Richter Park Golf Course dans le Connecticut, Robert Dorsch, a déclaré avoir pris des râteaux de bunker, des lave-boules, des glacières et des poubelles, et également tweeté des images de tasses surélevées pour éviter plus de contact avec les surfaces partagées sur le parcours.

Dans un effort pour assurer la sécurité de nos clients mais également pour fournir un débouché récréatif, nous avons soulevé toutes les tasses à 1 po au-dessus de la surface @RichterParkGC Putt jusqu’à ce que vous frappiez la tasse, puis ramassiez la balle et continuiez, pas besoin de toucher le drapeau. @MayorMark pic.twitter.com/L7xGNhaUhi

– Robert Dorsch (@RichterSupt) 17 mars 2020

Il n’y a pas de série uniforme de mesures de précaution ni de cadre défini pour la fermeture à ce stade. Winter Park 9, un modèle de golf communautaire et municipal réussi, a fermé ses portes dans la région d’Orlando. Pebble Beach, mardi soir, restait ouverte mais discutait des prochaines étapes après la publication d’une ordonnance d’abri sur place pour le comté de Monterey. Pasatiempo, en haut de la route de Pebble en Californie du Nord, fermé.

Le statut opérationnel en début de semaine pour les clubs privés dans la région de Washington, DC, où j’habite, comprenait un mélange de fermetures ou de fermetures partielles pour les zones intérieures. Le Chevy Chase Club, y compris le parcours de golf, a été fermé mardi et un petit personnel devrait rester pour s’occuper de l’entretien. La même chose était vraie pour le Columbia Country Club en bas de la rue. Le Congressional Country Club a informé les membres lundi soir que toutes les installations intérieures seraient fermées, suite à un ordre du gouverneur du Maryland Larry Hogan qui a fermé tous les bars, restaurants et gymnases de l’État. Le club a également sollicité des dons de membres pour le personnel travaillant dans ces installations du club. Bretton Woods, un autre club privé plus loin sur River Road que le Congrès, a annoncé qu’il fermerait le club-house mercredi soir. Le parcours resterait ouvert au jeu, mais les salles de bains sur le parcours seraient fermées, les chariots ne seraient pas disponibles, le practice serait fermé et aucun personnel de golf ne serait sur la propriété.

Un club de la région de DC qui a joué régulièrement mardi était Trump National DC, où son «Irish Open» annuel le jour de la Saint-Patrick s’est déroulé sous de nouvelles mesures de précaution. Il y avait 88 joueurs sur la feuille de départ pour l’événement au Northern Virginia club. La demande de jouer est restée constante et une source m’a dit que les quelques groupes qui avaient abandonné avaient été immédiatement remplacés par une liste d’attente qui existait après que le club ait réduit la taille globale de la sortie au cours des semaines précédentes.

La sortie ne s’est pas déroulée comme d’habitude, avec des mesures prises pour créer une distance sociale. Pour éviter une concentration de joueurs, l’événement est passé d’un départ de fusil de chasse à des heures de départ décalées sur deux départs et des rafraîchissements ont été servis uniquement à partir de chariots à boissons pendant le parcours, par opposition aux stations libre-service. Les joueurs étaient encouragés à marcher. Des chariots étaient disponibles mais ne devaient pas être partagés. Le format du tournoi a été rayé mais les scores ont été conservés et soumis par les joueurs via smartphone avec les résultats envoyés par e-mail et les prix envoyés plus tard.

Il y avait des repas avant et après le tour servis, avec un plan d’étage mis en place pour “maximiser l’espace entre les tables” et avec de la nourriture plaquée et servie individuellement aux joueurs. Une source a estimé qu’environ la moitié du terrain de «l’Irish Open» était coincé pour la nourriture et les boissons après le golf.

Le golf peut être une activité à faible risque pour les personnes à la recherche d’une pause de l’isolement total ou de l’éloignement social. Mais il y a toujours un élément d’espace partagé et d’interaction publique. Plus important encore, comme l’a noté le président d’Augusta, il y a le personnel nécessaire pour gérer et entretenir un parcours de golf et un club-house, que ce soit un complexe privé voyante ou une cabane publique spartiate. Alors que la pandémie évolue et s’intensifie probablement aux États-Unis, les cours, publics et privés, seront confrontés à la décision de fermer une opération extérieure «à faible risque». Pour l’instant, il existe un écart entre les fermetures fermes et les offres réduites, à des réglementations par ailleurs anormales.