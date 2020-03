Le coronavirus pourrait coûter 1 milliard de dollars à la NBA

Il est temps de commencer à évaluer les effets économiques que la pandémie de coronavirus laissera à la NBA, qui commence à avoir sur la table les premiers rapports indiquant certains des pertes de plus de 1 000 millions de dollars, si à la fin la saison régulière n’est pas terminée et les éliminatoires ne sont pas jouées.

Étant donné cette réalité, ainsi que la crise avec la Chine, Le commissaire de la NBA, Adam Silver, est confronté au plus grand défi économique auquel il pourrait être confronté et qui signifie nécessairement une réduction significative du prochain plafond salarial.

Silver avait déjà admis en février dernier, lors du Week-end des Etoiles, que la crise générée avec la Chine par Le tweet que le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a envoyé pour soutenir les manifestants de Hong Kong allait coûter à son organisation une perte de 300 à 400 millions de dollars de revenus. Maintenant, la situation sera encore plus critique.

Pour la première fois, Une ligue qui a été historiquement prospère au cours de la dernière décennie, la combinaison de la controverse de Hong Kong et de la crise des coronavirus fait face à un défi financier sans précédent et totalement inattendu. Au cours des 35 dernières années seulement, le plafond salarial, qui est lié aux gains de la ligue, a diminué deux fois, mais jamais en dessous de 2,5 millions de dollars. Alors que pendant le mandat de Silver, qui a pris ses fonctions le 1er février 2014, se a été mis en évidence par la croissance économique importante de la NBA, passant de 58 millions de dollars, qui avait le plafond salarial lors de sa nomination, à 109 millions cette saison, grâce aux contrats de télévision milliardaire qui ont été signés. La ligue a également généré des revenus de 8 milliards de dollars par an, le double de ce qu’il était il y a dix ans.

Il est impossible de mesurer l’impact économique précis de la saison de la NBA suspendue, mais les dirigeants de l’équipe ont déjà sur leur table un rapport montrant que les dommages causés par les deux crises pourraient atteindre 40 millions de dollars par club., ou plus de 1 200 millions de dollars, si au final les playoffs ne se jouent pas non plus. De même, une analyse de FiveThirtyEight.com a estimé que la perte de revenus pourrait dépasser 1 milliard de dollars si la compétition NBA ne finit pas par reprendre cette saison. Des équipes professionnelles aident les travailleurs à temps partiel, mais certains qui travaillent comme vendeurs dans les champs pendant les matches ont été exclus de l’aide.

Jusqu’à présent, 259 matchs en saison régulière ont été reportés et sont toujours en attente, et les éliminatoires de l’année dernière ont permis à 82 autres joueurs de jouer, ce qui signifie que, conservativement, ils cesseraient d’entrer près de 700 millions de dollars, uniquement avec compétition quotidienne. Si à la fin ils ne sont pas relevés en raison de l’impossibilité de terminer la saison régulière et des séries éliminatoires en raison du coronavirus, ainsi que de la perte de revenus du marché chinois, les deux crises se refléteraient dans le plafond salarial pour l’année prochaine serait de 10 à 15 millions inférieur à celui de 2019 (109 millions).

Ce serait désastreux pour les joueurs qui ont signé des prolongations de contrat à long terme et qui prévoient d’augmenter le plafond salarial de 25% l’année prochaine, comme c’est le cas du joueur de base australien Ben Simmons des Fialdelfia Sixers. et l’attaquant camerounais Pascal Siakam, des Toronto Raptors, les champions actuels de la ligue. Bien que les joueurs entrant sur le marché des agents indépendants cet été seront également affectés par moins d’argent que les propriétaires pourront dépenser, ce qui signifie qu’ils ne le feront qu’en 2021.

La réduction du plafond salarial entraînera également immédiatement une baisse de la taxe sur le luxe et de nombreuses équipes sont obligées de payer des dizaines de millions de millions de dollars à la ligue qu’ils n’avaient pas prévu ou de réduire le coût des alignements et ont moins de chances de se battre pour le titre de champions.

Pour le moment, La NBA a déjà ces données financières sur la table, et donc sa principale préoccupation à court terme est de voir comment évolue la grave crise de la pandémie. du coronavirus, qui sera finalement celui qui leur permettra de s’en souvenir comme d’un mauvais rêve ou au contraire de devoir compter sur eux pour la saison 2020-21.

