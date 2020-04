Le coronavirus pourrait réduire les salaires des joueurs de la NBA

Bien que toutes les énergies soient investies dans la ligue qui revient et l’achève à un moment donné, soit à huis clos, avec un calendrier raccourci ou dans une ville, la vérité est que la NBA travaille également sur un scénario possible où elle devrait considérer la période 2019-2020 comme annulée ou terminée et elle ne peut pas être complétée régulièrement.

Parmi les nombreuses complications que cela entraînerait, le facteur économique est l’un des plus importants lors de la prise de décision. Avec la suspension de la saison, la ligue devrait perdre beaucoup d’argent qu’elle devrait reverser aux chaînes de télévision, tandis que les équipes auraient moins d’argent pour payer les joueurs, qui à leur tour devraient facturer moins pour ne pas pouvoir jouer tous les matchs.

Sources ESPN: La NBA et la NBPA discutent de scénarios pour retenir jusqu’à 25% des salaires restants des joueurs dans un engagement de la ligue si les matchs de la saison régulière devaient finalement être annulés. Histoire: https://t.co/KlGLY85nMp

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 avril 2020

En vertu de l’accord de négociation collective de la NBA, les joueurs perdraient environ 1% de leur salaire par match annulé en raison de la force majeure, une catégorie qui comprend des événements catastrophiques tels que les épidémies et les pandémies. Une fois que la ligue annule les matchs, cette clause de force majeure est automatiquement activée et les joueurs perdraient cet argent.

Compte tenu du fait qu’il y avait entre 15 et 20 matches de saison régulière par équipe, hors prix, bonus d’avance et autres, il est calculé que les pertes pour les joueurs seraient de 25% du salaire dû. Dans ce scénario, l’idée de reprendre la ligue comme cela peut être pour de nombreux joueurs que ne pas faire autant d’argent est une idée très tentante.

