le coronavirus, un «problème mondial plus grave que le basket-ball»

Danilo Gallinari a été l’un des premiers joueurs de la NBA à parler de la propagation mondiale du coronavirus.

Même avant le test positif de Rudy Gobert avant le match d’Oklahoma City contre l’Utah Jazz le 11 mars, Gallinari préconisait déjà que la ligue joue des matchs sans supporters dans les tribunes.

L’attaquant Thunder de première année n’a pas été étranger au coronavirus et au COVID-19, la maladie subséquente qu’il provoque, avant son impact sur la NBA.

Parce qu’il le regarde faire des ravages dans son pays d’origine, l’Italie, depuis des semaines.

C’est pourquoi il a déclaré à Marc Stein du New York Times que, bien qu’il y ait eu une surprise entourant la soudaineté des résultats positifs des tests de Gobert, le match annulé par OKC et le report ultérieur de la saison NBA, il était «un peu moins choqué que quiconque sachant ce qui se passe dans mon pays. “

“C’est quelque chose de grave. Je vois en Italie, en ce moment, que la situation s’améliore, les citoyens – ils doivent se comporter de la bonne manière et suivre les lignes et les règles que le gouvernement a établies. Ce n’est pas seulement une affaire gouvernementale ou hospitalière. C’est plus comme une équipe. Nous devons être une équipe. »

Selon Stein, la grand-mère de l’ami d’enfance proche de Gallinari est déjà décédée après avoir contracté le virus dans son nord de l’Italie natale.

Bien que le pays ait imposé un verrouillage obligatoire pour essayer de ralentir la propagation du virus, Gallinari estime que les gens ne l’ont pas pris suffisamment au sérieux au début, et espère que les États-Unis prendront des mesures pour éviter la situation actuelle. jouer en Italie.

«C’était une erreur que nous avons commise en tant que citoyens italiens, et je m’y suis aussi mis parce que je suis italien même si je vis aux États-Unis. Bien sûr, nous avons fait une erreur en ne prenant pas cela au sérieux en Italie et nous sommes maintenant le deuxième ou le troisième pire pays au monde pour ce virus. J’espère que nous n’allons pas faire la même erreur aux États-Unis. »

Dans un premier temps, Adam Silver a annoncé que la NBA serait en pause immédiate de 30 jours. Cela ressemble maintenant à un report de 60 jours avec une reprise du jeu à la mi-juin après une recommandation du CDC dimanche soir qui a suggéré qu’il ne devrait pas y avoir d’événements avec 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines.

C’est si la saison n’est pas entièrement annulée.

“Je veux revenir sur le terrain, bien sûr, pour de nombreuses raisons”, a déclaré Gallinari. «Mais pour l’instant, ce n’est pas une situation simple et facile à résoudre. C’est plus grand que le basket-ball, plus grand que tout. C’est un problème mondial. Je veux donc jouer au basket, mais en même temps, je veux savoir que tout le monde est en sécurité. »

Le coronavirus et l’arrêt de jeu qui a suivi ont mis un terme à ce qui a été une saison formidable pour le Thunder d’Oklahoma City. Avant le report des matchs, l’OKC avait remporté trois victoires consécutives, occupant le cinquième rang de la Conférence Ouest.

.