Le coup franc d’Andre Drummond devenu viral

Andre Drummond continuez à faire de bons chiffres dans votre aventure avec Cavaliers de Cleveland, mais le tourment d’aller à la file des livres de tir reste latent. Le pivot a surpris ses propres et les étrangers avec l’une des pires sorties dont on se souvienne de la ligne de 4,60. Court, dévié vers la gauche et sans toucher à l’anneau. Les tribunes n’ont pas pu supprimer le rire et il semble clair qu’il doit continuer à travailler dans ce sens.

“C’est presque comme s’il tirait une balle de bouilloire” – pic.twitter.com/8gIOf0sEr9

– NBA sur ESPN (@ESPNNBA) 11 mars 2020

.