Le déménagement de Nets à Brooklyn est officiellement approuvé

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Brooklyn et Barclays Center sont le domicile des Nets depuis 2012-13. Mais avant de pouvoir quitter le New Jersey, la franchise a dû obtenir le feu vert du Conseil des gouverneurs de la NBA.

Les meilleurs officiels de la ligue ont voté sur la question 13 avril 2012 – alors que les Nets visitaient les 76ers de Philadelphie – et étaient tous d’accord. Cette décision a été approuvée à l’unanimité par le Conseil des gouverneurs de la NBA, marquant le début d’une nouvelle ère du basket-ball des Nets.

Mikhail Prokhorov et Bruce Ratner – qui étaient à l’époque le propriétaire principal des Nets et le propriétaire majoritaire du Barclays Center, respectivement – ont publié une déclaration conjointe à la suite de l’annonce de la ligue:

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à David Stern et aux propriétaires de l’équipe NBA pour leur rôle dans la concrétisation du déménagement des Nets à Brooklyn. Le Barclays Center offrira aux Nets une nouvelle maison ultramoderne et, ensemble, nous offrirons à Brooklyn la grande expérience sportive et de divertissement qu’elle mérite. Nous attendons avec impatience l’ouverture du Barclays Center le 28 septembre et le début de la prochaine saison NBA sous le nom de Brooklyn Nets.

