Le dérapage continue: les Lakers étouffent les Rockets avec de la longueur, LeBron James

Les Rockets ont mené par 11 points en première mi-temps et par six à la mi-temps, mais les Lakers de Los Angeles les ont écrasés avec un 32-17 définitif au troisième quart dans une victoire de 124-115 à Houston (score de la boîte).

Les Lakers (34-8) ont gagné pour la 10e fois en 11 matchs, tandis que les Rockets (26-15) ont perdu leur troisième ligne droite et pour la quatrième fois en cinq matchs.

Avec la saison de Houston à mi-chemin, les Rockets traînent désormais en tête de Los Angeles par 7,5 matchs au classement de la Conférence Ouest.

Les Lakers n’avaient pas le grand homme vedette Anthony Davis (coccyx meurtri), mais dirigés par un grand joueur de la NBA de tous les temps à James, ils ont toujours submergé les Rockets dans la seconde moitié avec leur longueur collective et leur capacité défensive.

Russell Westbrook a mené les Rockets avec 35 points (15 tirs sur 23), neuf rebonds et 7 passes, tandis que James Harden avait 34 points et sept passes. Bien que Harden soit toujours en tête de la NBA en marquant par une énorme marge, sa récente chute de tir s’est poursuivie, et en particulier derrière l’arc à 3 points – où il n’a réalisé que deux des neuf tirs (22,2%).

Eric Gordon et Danuel House Jr. ont eu du mal à sortir du banc, effectuant seulement cinq de leurs 17 tentatives combinées (29,4%) à partir de la plage de 3 points. Bon nombre d’entre elles ont été largement ouvertes par Harden et Westbrook.

Les Lakers ont été menés par 31 points et 12 passes décisives de LeBron James. Kyle Kuzma, qui a commencé à la place de Davis, a récolté 23 points, tandis que Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope ont chacun marqué 20 points. L’ancien centre des Rockets Dwight Howard a réussi 10 rebonds en 25 minutes sur le banc.

Dans l’ensemble, les Rockets n’ont tout simplement pas tiré assez bien pour compenser la taille supérieure des Lakers. Les Rockets ont réussi 12 des 37 (32,4%) de leurs tirs à 3 points, comparativement à 11 des 33 (33,3%) des Lakers.

Westbrook et Harden ont compensé le tir de périmètre inférieur en attaquant le panier avec succès dans la première moitié. Mais les Lakers ont davantage fermé les voies de circulation dans la seconde moitié, et les Rockets n’avaient tout simplement pas le tir de périmètre pour le surmonter.

À la recherche désespérée d’une victoire pour arrêter la récente glissade, Houston poursuit sa saison de quatre matchs avec une matinée lundi contre Oklahoma City (23-19). Les Thunder sont l’équipe qui a commencé le ralentissement actuel de l’équipe en acheminant les Rockets il y a neuf jours.

Le pourboire est prévu à 16 h. Au centre de Toyota Center.

.