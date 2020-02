Le dernier au revoir émotionnel à Kobe Bryant

Un mois après la tragédie qui s’est terminée avec la vie de Kobe Bryant, sa fille Gianna et tout l’équipage de l’hélicoptère dans lequel voyageait la star qui a passé toute sa carrière NBA dans les Lakers de Los Angeles, le monde s’est réuni pour dire au revoir à son idole. Le Staples Center a été rempli pour dire au revoir à Kobe et à sa fille lors d’une journée pleine d’émotion.

Le premier acte a été laissé par Beyoncé, qui a chanté pour le public non seulement réuni à l’intérieur du stade, mais pour les milliers de personnes partagées à l’extérieur du stade par les deux équipes de la NBA à Los Angeles. Parmi les invités, se trouvent Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Pau Gasol, Magic Johnson, Gregg Popovich, Manu Ginobili, Michael Phelps et bien d’autres stars non seulement du sport, mais aussi du spectacle qui ont été coincé pour dire au revoir au Mamba.

“Il était le MVP des filles papas.”

Vanessa Bryant parle de son défunt mari, Kobe Bryant. https://t.co/6mqi5UQ1Ud

– SportsCenter (@SportsCenter) 24 février 2020

Vanessa Bryant, la veuve de Kobe et la mère de Gianna, s’est adressée au public et a laissé tout le monde avec la chair de poule et les larmes lorsqu’elle a démontré une grande force d’esprit de se référer à son partenaire de vie et à sa plus jeune fille, qui s’adressaient à un petit match de basket Gigi lorsque le moment fatidique s’est produit en dehors de Los Angeles.

Le mémorial se poursuivra tout au long de la journée et plusieurs orateurs devraient exprimer leurs souvenirs et leurs sentiments au sujet du départ de Kobe. Bien qu’il soit juste de mentionner qu’il s’agit d’un mémorial, il est présenté comme un hommage à la légende. Une légende qui restera à jamais dans la mémoire de nous tous.

.