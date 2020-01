Le dernier match de Kobe Bryant a été son plus grand salut

En tant que personne qui se débat constamment avec des questions liées au basket-ball, Kobe Bryant me vient encore plus à l’esprit que je ne peux en compter. Il est incontournable et omniprésent. Quelques souvenirs me rendent bien les yeux chaque fois que je m’entends les dire à haute voix à quiconque écoutera.

La première saison NBA que j’ai couverte en tant qu’écrivain beat était la dernière de Kobe avec les Lakers de Los Angeles. Ce fut peut-être les 82 matchs les moins consécutifs de sa carrière, mais il est difficile d’imaginer quelque chose de plus vivant pour les fans et les journalistes. Tous les deux jours, je conduisais de mon appartement de Santa Monica au Staples Center ou à l’ancien centre d’entraînement des Lakers à El Segundo pour documenter un événement surréaliste après le suivant.

Il y a eu cette conférence de presse impliquant un joueur qui a mis fin à l’engagement d’un autre en l’enregistrant secrètement admettant avoir eu une liaison. Il y avait des personnages populaires – Metta World Peace, Roy Hibbert et Lou Williams – poussés quelque peu inconfortablement en arrière-plan. Il y a eu des pertes, accumulées à un rythme sans précédent. (Les Lakers ont remporté une franchise de 17 matchs cette année-là.) Et, bien sûr, il y a eu Bryant, qui a officiellement annoncé fin novembre quelque chose que tout le monde savait déjà: la retraite était imminente.

Mais ce qui restera à jamais dans ma tête comme le jeu le plus mémorable que j’ai / je couvrirai, c’est sa grande finale. Toute la passion étrange qui a fait boule de neige de Thanksgiving à avril n’a rien fait pour préparer tous ceux qui l’ont vu en personne, un effort culminant de 60 points qui était à la fois incroyable et présumé. Ceux qui ont vu son corps de 37 ans ronger tout au long de la saison ont pu apprécier à quel point ce dernier match était fidèle à ses 19 saisons précédentes en tant qu’athlète.

Je voudrais préciser ici que je n’ai couvert Kobe qu’en tant que basketteur. L’allégation de viol de 2003 portée contre lui est une partie importante de son héritage. Je ne suis pas équipé pour me réconcilier avec les autres facettes de qui il était, comme d’autres l’ont fait.

Kobe était apparemment capable de tout sur un terrain de basket. Au cours du premier quart-temps, Mike Tirico a ri: «Il pourrait ne pas marquer 50, il pourrait tirer 50 fois.» Kobe était l’un des joueurs les moins efficaces de la ligue toute l’année, mais il jouait toujours comme s’il était dominant, accroché au bord du seul travail qu’il ait jamais eu.

Kobe a frappé un fondu de trois avec une minute pour aller qui a déclenché un rugissement qui a presque rompu mon tympan et m’a fait remettre en question les principes fondamentaux de la réalité physique. Je me souviens m’être assis sur la ligne de presse, les yeux larmoyants au quatrième trimestre, désespéré de cacher des émotions que j’étais impuissant à arrêter. C’était tellement magnifique. Tout au long de la nuit, les joueurs, entraîneurs, acteurs, musiciens et tous ceux qui ont exprimé leur gratitude en haut sur le jumbotron du Staples Center.

Voici ce que j’ai écrit ce soir-là sur l’atmosphère d’avant-match:

Une heure avant le conseil d’ouverture, Staples Center se sentait comme un diplôme d’études secondaires mélangé à une bataille de prix à l’intérieur de l’église la plus exclusive de la planète. La célébration a débuté avec Kobe saluant la foule en milieu de cour après deux vidéos commémoratives – la seconde comprenant des mots de Shaquille O’Neal, Derek Fisher, Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, LeBron James, Steph Curry, Pau Gasol, Phil Jackson, Lamar Odom, Gregg Popovich et Jack Nicholson – et une introduction spéciale de Magic Johnson.

Avant l’introduction des files d’attente, une troisième vidéo hommage jouée sur le Jumbotron, mettant en vedette des mots spéciaux de Scott et de ses coéquipiers actuels des Lakers. Plus de vidéos en boucle tout au long de la nuit. De Ice Cube et Kanye West à Justin Timberlake et Taylor Swift en passant par James Harden et Lamar Odom, des dizaines de célébrités, coéquipiers et légendes …

Par la suite, dans la victoire, Kobe a tenu un microphone sur le court central pour remercier les Lakers ans, ses coéquipiers et Vanessa, sa femme, d’avoir veillé à ce que leur maison reste une maison pendant les innombrables heures où il était dans une salle de sport ou regardait un film, chassant le spectre de perfection qu’aucun être humain ne pourrait jamais attraper. Puis vint une conférence de presse qui ne ressemblait à aucune autre que j’aie jamais vue ou auquel j’assisterai, entassée dans une salle caverneuse que l’arène réserve normalement pour des événements gigantesques comme les finales NBA.

(Je me souviens encore de m’être penché pour sortir mon ordinateur portable de mon sac à dos et d’avoir vu des brins de confettis violets et dorés collés à un morceau de gomme dans lequel j’étais entré plus tôt dans la nuit. Je les ai regardés pendant un battement et je me suis demandé ce que ils valent un jour. “Deux vrais morceaux de confettis du dernier jeu de KOBE BRYANT !! 24 ​​000 $ ou la meilleure offre !!”)

Toujours vêtu de son maillot de jeu, Bryant a répondu aux questions pendant environ 30 minutes avant de terminer la session en remerciant les médias, en leur rappelant une certaine responsabilité qu’ils avaient dans l’élaboration des récits, la consolidation des héritages et l’inspiration des générations futures. Quand il a fini, la plupart des personnes présentes ont applaudi. Plusieurs se sont même levés de leurs chaises pour le faire.

Pour moi, grandissant à 10 minutes de Boston en tant que fan inconditionnel des Celtics, Bryant était le méchant ultime en tant que joueur de basket-ball. Un fleuret parfait qui a élevé chaque jeu à un niveau qui a validé un investissement émotionnel intense. En tant qu’observateur plus impartial, je ne peux toujours pas ignorer les premières tendances qui ont tant défini sa carrière et ont été ignorées par une base de fans dévouée qui indiquerait sa production et ne se souciait jamais de la façon dont elle était fabriquée. Mais quand je repense à cette nuit, je ne peux pas m’empêcher de voir leur point.