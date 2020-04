Le dernier match de Kobe Bryant avec les Lakers

Au fil des ans, les Lakers de Los Angeles ont eu la chance d’avoir une longue liste de joueurs légendaires qui se sont adaptés à eux, ce qui les a aidés à amasser 16 championnats NBA.

Pourtant, un joueur se situe au-dessus comme sans doute le plus grand Laker de tous les temps: Kobe Bryant.

Bryant a passé deux décennies en violet et en or, devenant un élément permanent de la culture du basket-ball à Los Angeles et dans le monde.

À la fin de sa dernière saison, Bryant a chaussé ses baskets pour une dernière performance contre l’Utah Jazz au Staples Center. Ce qui s’est passé cette nuit restera dans l’histoire des Lakers comme l’un de leurs plus grands moments.

Dans cet épisode du podcast de la Nation des Lakers, l’animateur Trevor Lane est accompagné de Daniel Starkand, écrivain et rédacteur en chef, pour discuter de l’explosion épique de 60 points de Bryant dans son dernier match. Ils creusent dans les histoires entourant la nuit, ce qui s’est passé sur le sol et l’héritage durable que Bryant a laissé.

Avant le match contre le Jazz, le joueur de 37 ans faisait face à une myriade de problèmes physiques alors qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour continuer à jouer. Ayant annoncé plus tôt dans la saison que ce serait la fin de la route pour lui, il a passé la plupart des matchs d’après-saison cette saison enveloppés dans des packs de glace, dans l’espoir de se préserver autant que possible.

Le battage médiatique pour le jeu a été intense lorsque les fans des Lakers ont fait le plein du centre-ville de Los Angeles pour dire au revoir à une légende. La couverture médiatique a été frénétique, correspondant à la lumière intense qui a toujours suivi la carrière de Bryant.

Lorsque le jeu a finalement commencé, Bryant a mis du temps à trouver son rythme, manquant ses cinq premiers tirs. Cependant, une fois qu’il a vu sa sixième tentative tomber, le jeu a commencé à lui être plus facile. Il fouilla dans son sac de trucs pour retirer trois pas en arrière, des pulls dans la peinture, des layups inversés, des coups de haut en bas, et plus encore.

À la mi-temps, Bryant avait 22 points, mais les Lakers étaient en baisse à deux chiffres.

En seconde période, alors que les minutes restantes de sa carrière s’écoulaient, Bryant a mis l’équipe sur le dos et les a amenés à gagner. Les jeunes Lakers ont nourri le basket-ball à Bryant sur presque toutes les possessions et il a réalisé une performance pour les âges, terminant la soirée avec 60 points et remportant une victoire.

Ce fut un moment doux-amer, mais l’accomplissement historique de Bryant est celui qui sera toujours un favori parmi les fans de la NBA.

Il a laissé tout ce qu’il avait sur le terrain cette nuit-là et s’est éloigné du match après avoir fait l’impossible une dernière fois.