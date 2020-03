Le dernier repêchage simulé a permis à OKC d’emmener Josh Green en Arizona au premier tour

Avec la saison 2019-2020 en pause indéfinie, le moment est maintenant venu de jeter un œil à 2020-2021 et aux joueurs qui pourraient être ajoutés à la liste d’Oklahoma City via le repêchage de la NBA.

Pour l’instant, le projet est toujours prévu pour le 25 juin, bien qu’un rapport de CBS Sports indique que beaucoup pensent qu’il sera repoussé.

L’incertitude est la seule chose qui soit certaine en ce qui concerne la NBA en ce moment, quelque chose que Sam Vecenie de The Athletic a souligné lors de sa dernière maquette de la NBA Draft.

L’une des choses que Vecenie a dit est qu’il s’attend à ce que plus de sous-classes retournent à l’école que de déclarer cette année compte tenu des circonstances, mais malgré cette déclaration, Vecenie a toujours le Thunder en prenant Josh Green, un étudiant de première année de 6 pieds 6 ans d’Arizona avec le choix global n ° 25.

Il a récolté en moyenne 12 points, 4,6 rebonds et 2,6 passes décisives et joue une défense physique sur balle très dure. Mais je suis un peu inquiet du côté offensif du parquet. Il a réussi 36,1% de ses tentatives de 3 points, mais je suis assez sceptique quant à la mécanique du tir de saut. Il a un coude exagéré qu’il devra corriger pour obtenir une libération cohérente. La bonne nouvelle est qu’il a frappé 78% de ses lancers francs, donc s’il peut repasser la mécanique, il a la touche nécessaire.

Vecenie a également noté que même si Green a eu quelques difficultés dans un set en demi-terrain, affronter un joueur qui excelle sur la défensive tout en ayant besoin d’un peu d’aide en attaque est en quelque sorte une “spéciale d’Oklahoma City”.

Le Thunder a tendance à aimer ces ailes qui ne peuvent pas tirer et faire toutes les petites choses tout en offrant beaucoup de valeur défensive. Green est également australien, et a tendance à jouer avec le même genre d’intensité ardente que de nombreux joueurs de Down Under, ce qui serait également attrayant pour Sam Presti, qui a tendance à privilégier les traits athlétiques, de cadre et de mentalité par-dessus tout.

Green, une recrue 5 étoiles de l’IMG Academy, était l’un des 15 meilleurs espoirs de McDonald’s en 2019 et un consensus du lycée avant de s’inscrire en Arizona.

Découvrez certains de ses points forts:

