Le dernier tweet de Kobe Bryant

Kobe Bryant, décédé ce dimanche dans un accident d’hélicoptère, a dédié son dernier message public à LeBron James. La star actuelle des Lakers a battu Bryant (33 643 points) en tant que troisième meilleur marqueur de tous les temps dans la NBA et a reçu les premières félicitations de l’ancienne star de l’équipe Angelino.

“Continuez à prendre le basket de plus en plus haut avec la figure de KingJames“Bryant a écrit sur son réseau social Twitter.” Je respecte beaucoup mon frère (hash) 33644. “

Alors que James, en hommage à Bryant, a écrit dans ses chaussures “Mamba 4 Life”, qu’il a utilisé pendant le jeu qui est déjà historique.

Maintenant, un débat sur ce que Laker avait ouvert c’était le plus gros entre les deux joueurs, “The King” ou “Black Mamba“.

La mort de Bryant signifie l’un des objectifs les plus difficiles que le sport ait reçus ces derniers temps et, en particulier, l’Américain. Il était un joueur admiré par les autres rivaux et très respecté par les critiques. Son comportement a toujours été irréprochable et dans sa dernière année en tant que professionnel, il a reçu un hommage chaleureux dans toutes les pistes qu’il a traversées.

Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère # 33644

– Kobe Bryant (@kobebryant) 26 janvier 2020

