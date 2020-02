Le deuil ouvre la voie à la célébration alors que les Lakers honorent Kobe Bryant en retour de la tragédie

Alors que les fans affluent toujours à LA Live afin de rendre hommage à Kobe Bryant, sa fille Gianna et les sept autres personnes décédées tragiquement dans l’accident d’hélicoptère, les Lakers de Los Angeles étaient en phase finale de préparation pour se lancer dans leur nouvelle vie normale. .

L’organisation a été secouée par les pertes de Kobe et Gianna, et vendredi a marqué leur premier match depuis cet horrible accident. Les Lakers et Portland Trail Blazers avaient tous deux des séquences de jeu bâclées et des moments où ils semblaient inspirés. Mais cela importait peu.

La nuit était plus grosse. Beaucoup plus grand.

Des t-shirts commémoratifs – divisés en deux pour les numéros 8 et 24 de Bryant – étaient placés sur chaque siège. Le fond doré était pittoresque, mais l’air à l’intérieur du Staples Center était lourd.

Une moitié du Staples Center reçoit un maillot Kobe Bryant n ° 8, et l’autre côté obtient le n ° 24. pic.twitter.com/ZFF073p1QS

– Matthew Moreno (@ MMoreno1015) 31 janvier 2020

L’ambiance est restée sombre alors que les Lakers ont répété avec Usher, Boyz II Men et le violoncelliste Ben Hong. La vidéo hommage de Bryant a été jouée – une vidéo composée de clips de lui parlant – et de nombreux observateurs ont été submergés par l’émotion.

À l’approche du tipoff, chaque joueur des Lakers portait un maillot n ° 8 ou n ° 24 lors des échauffements. Le Staples Center a eu un buzz, ce qui a suggéré que les fans étaient impatients de commencer une nuit de fête après avoir passé le deuil de la semaine.

Et c’est précisément ce que les Lakers ont livré. Pour le plus sincère des performances qui ont été mises en place, la foule a régulièrement fait irruption dans les chants “Kobe!” Et “MVP”. Il y a également eu un bref chant “Gigi!”.

Au cours de sa session médiatique d’avant-match, l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a reconnu l’attrait émotionnel que lui et l’équipe ont ressenti en entrant au Staples Center. Cependant, il a également déclaré qu’il était de leur devoir de rester concentré, et Vogel a félicité LeBron James pour avoir mené les Lakers à travers la période difficile.

C’était juste avant que @Usher ne commence à signer «Amazing Grace». Pic.twitter.com/zFJswuI6R9

– Matthew Moreno (@ MMoreno1015) 1 février 2020

Ce que James faisait derrière des portes closes a ensuite été mis en évidence alors qu’il prenait le microphone pour s’adresser à la foule à la fin de la cérémonie d’avant-match. Son discours a été pré-écrit, mais James a décidé de sortir du scénario.

“Laker Nation, je vous vendrais tout court si je lisais de cette [expletive]», A-t-il dit, au grondement de la foule. James continua à parler de son cœur et le moment aida à pousser les Lakers plus loin sur un chemin vers la normale. Ou, leur nouveau normal.

L’annonceur de discours public Lawrence Tanter a ensuite présenté chaque starter des Lakers sous le nom de Kobe Bryant, ce qui a ravi les fans. James portait deux modèles différents de la ligne de chaussures signature de Bryant avec Nike, une manche sur son bras droit et un avant-bras avec “24” sur sa gauche.

Anthony Davis portait également deux paires de chaussures Bryant, et le personnel d’entraîneurs des Lakers a emboîté le pas.

Damian Lillard a mené les Trail Blazers à une victoire, mais les Lakers commencent à remonter les morceaux, et finalement c’est ce qui était important.