Le directeur commercial de Kevin Durant pense que la NBA aura un champion en 2020

Début avril, le directeur commercial de Kevin Durant, Rich Kleiman, ne pensait pas que la saison 2019-20 était récupérable. Tant de choses n’étaient pas encore claires concernant la nouvelle épidémie de coronavirus, laissant non seulement la NBA, la LNH et la MLB dans un schéma d’attente, mais aussi le pays tout entier.

Mercredi, il y a encore beaucoup d’inconnus. Kleiman a encore un certain doute concernant 2019-2020, mais quand il a parlé à Chris Mannix de Sports Illustrated sur le podcast “The Crossover” sur le sujet, il avait changé son air sur la question:

Je pense que la NBA trouvera un moyen. Je le pense vraiment. Je pense qu’il y a deux semaines, on m’a demandé cela plusieurs fois et j’ai senti que c’était irréalisable. Mais je pense que la NBA va faire de son mieux pour mettre quelque chose en place pour terminer la saison et déclarer un champion.

Je pense que si j’étais un parieur – et je le suis – je parierais que ce sera un retour du jeu à un moment donné cet été. Mais je pense que ce sera juste une version très peu conventionnelle et condensée de ce que la saison a été pour tenter de choisir un champion.

Cependant, Kleiman s’est également assuré de noter que les joueurs vivent ce verrouillage comme des fans, et que la ligue doit prendre en compte 2020-21 et comment tout cela aura un impact sur les membres de la classe de repêchage NBA 2020.

Mais Kleiman reste confiant dans la façon dont la ligue va gérer la situation en raison de la façon dont le commissaire de la NBA, Adam Silver, a tout abordé jusqu’à présent:

On dirait qu’Adam autant que n’importe quel commissaire, sinon plus, a une lecture vraiment incroyable de quoi faire et quand le faire, et quelle est la bonne chose à faire. Et je sais qu’il est aussi intelligent que possible, alors il fait preuve de diligence raisonnable et s’assure qu’il couvre tous les angles. Dans ce cas, il y a tellement d’angles différents et tellement d’informations et tellement inconnus qu’il sera difficile de prendre une décision de quelque façon que ce soit prématurément. Vous ne pouvez pas, en quelque sorte, l’essayer. Ce n’est pas une de ces choses où vous aimez: «Vous savez quoi? Donnons-lui un coup de feu. Parce que lui donner un coup de feu sans vérifier tous les signes, et tous les faits et obtenir tous les dégagements, met des vies en danger. Je pense qu’évidemment, il devra attendre jusqu’à la prochaine grande référence dans notre pays. … Clairement, il n’y aura pas de fans. Je ne pense pas qu’il y ait de chance qu’il y ait des fans. Je pense que nous le savons tous.

