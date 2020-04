Le directeur commercial de Kevin Durant voit un changement permanent arriver dans le sport

Alors que la NBA et d’autres ligues sportives professionnelles travaillent sur des plans pour quand ils sont autorisés à reprendre le jeu, une chose qui semble claire est qu’il n’y aura pas de fans aux matchs pour commencer.

Mais l’absence de foule aux matchs pourrait être l’un des nombreux changements que le monde sportif connaît.

Bien qu’aucun fan des matchs ne semble être un changement à court terme, Rich Kleiman, directeur des affaires de l’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant, a déclaré «Ouais», lorsque CNBC lui a demandé si un changement permanent pourrait se produire dans le sport, ajoutant:

À court terme, je pense que les changements de société affecteront notre niveau d’intérêt en termes de participation aux matchs. Je pense qu’il y a eu des technologies AR et VR en cours de développement qui se déployaient lentement, que vous pourriez voir accélérées. Surtout parce que nous envisageons des arènes et des stades sans ventilateur dans un avenir prévisible. Je pense donc qu’essayer d’engager le fan à la maison avec de plus en plus d’offres. Je pense que vous commencerez à voir cela.