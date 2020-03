Le directeur général des Rockets Daryl Morey annonce le retour de la NBA

Sixers Wire et USA Today Sports Media Group sont fiers de présenter le podcast Bell Ringer organisé par le rédacteur en chef de Sixers Wire Ky Carlin et Cameron Fields alors qu’ils parlent de basket-ball. Non seulement avec les Philadelphia 76ers, mais dans toute la NBA dans son ensemble.

L’épisode de lundi se concentre sur l’espoir de voir la NBA revenir de sa suspension actuelle. Le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a récemment déclaré que la NBA reviendrait certainement, peu importe quoi, mais quand et comment? De plus, les Sixers s’ouvriraient actuellement en tant que tête de série 6 à l’Est contre les Celtics de Boston, peuvent-ils se rendre à la finale? Ky a également quelques articles sur la disponibilité des médias de Jimmy Butler.

Nous discutons de tout cela ainsi que de ce que nous faisons actuellement en quarantaine en termes de jeux vidéo ainsi que de ce que nous regardons – indice, c’est Tiger King.

Comme toujours, laissez-nous vos pensées sur Twitter et nous vous remercions de votre écoute. Nous continuerons à ajouter de nouveaux épisodes chaque fois que nous le pourrons et lorsque le basket-ball finira par revenir, nous intensifierons nos efforts pour vous proposer du contenu de basket-ball.

