Le directeur général des Rockets Daryl Morey n’est pas trop menacé par un redémarrage rapide de la NBA

Dimanche, Brian Windhorst d’ESPN a rapporté que la NBA envisageait un plan de retour au basket de 25 jours, si la ligue recevait l’approbation des autorités sanitaires américaines pour reprendre le jeu.

La saison 2019-2020 connaît une interruption indéfinie depuis le 12 mars au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).

Ce calendrier de 25 jours serait plus rapide que ce que de nombreux cadres de la NBA souhaiteraient après une si longue mise à pied. Mais compte tenu des contraintes de calendrier et de la volonté de la ligue de commencer la prochaine saison (2020-21) sans trop de retard, cela pourrait être nécessaire.

En ce qui concerne le directeur général des Rockets Daryl Morey, ce n’est pas un gros problème. Alors qu’idéalement, Houston aurait plus de temps avant de jouer des matchs en saison régulière ou en séries éliminatoires, Morey a déclaré qu’il n’y avait pas de désavantage concurrentiel car toutes les équipes seraient confrontées au même vent de face.

S’exprimant lundi soir lors d’une session Instagram Live avec Cayleigh Griffin et son partenaire de télévision AT&T SportsNet Southwest, Morey a déclaré:

Les gens ne reviendront pas en forme NBA. Je suppose – et cela dépend du commissaire et des plans qu’il élabore – que nous allons devoir raccourcir les plans à une fenêtre plus étroite que les gens ne seront pas à l’aise.

La réalité est que cela ne fera pas une telle différence. Vous voulez obtenir une qualité suffisamment élevée, mais comme tout le monde va faire la même montée en puissance, aucun avantage relatif ne se développera entre les équipes.

Peut-être que même les deux premiers matchs ne sont pas parfaits, mais les deux équipes vont devoir faire face à la même chose. … Nous allons tous devoir faire de notre mieux dans un délai probablement raccourci.

Quant à Morey, il fait sa part pour aider à accélérer le retour à la normale pour la NBA et au-delà. Au lieu de ses déplacements habituels à des fins de dépistage, il a déclaré qu’il suivait les conseils des professionnels de la santé en restant à la maison ces jours-ci et en se concentrant sur le travail vidéo.

«C’est une crise grave, mais heureusement ce qu’on nous demande de faire – nous n’avons pas à prendre une colline ou à prendre d’assaut la Normandie, heureusement. Donc, je pense que si nous nous concentrons tous et faisons les bonnes choses, nous allons nous en sortir plus forts. Et les Rockets seront de retour, espérons-le, pas trop longtemps. Nous verrons.”

Bien qu’une mise à pied prolongée avant les éliminatoires de la NBA suivie d’une montée en puissance rapide ne soit pas normale, c’est un problème Morey et les Rockets se feront un plaisir de prendre en charge si cela signifie que la saison peut reprendre.

