Le directeur général d’Illawarra affirme que l’équipe «comprenait» les préoccupations du projet de LaMelo

La fin de la carrière de la Ligue nationale de basket-ball (NBL) de LaMelo Ball a suscité de nombreuses questions quant aux motivations. Alors que la blessure de Ball était réelle, sa gravité était en l’air. Ball a été repéré dans une botte de marche sur la touche pendant la durée de son absence de l’alignement.

Mais les rumeurs circulent depuis longtemps que Ball a utilisé la blessure comme un moyen de mettre fin à son temps dans la ligue après un passage réussi. Le repêchage de la NBA 2020 étant le but final de Ball et de son camp, la NBL n’était qu’un tremplin sur le chemin de la ligue.

Les Illawarra Hawks, cependant, n’ignoraient pas la concentration de Ball et l’ont soutenu tout au long du parcours, comme l’a déclaré leur directeur général Mat Campbell dans une récente interview avec l’Illawarra Mercury.

«Nous le comprenons parfaitement, cela a toujours fait partie d’une opportunité de parcours pour atteindre son objectif qui était le choix de repêchage n ° 1. Cela fait partie de l’objectif et ensuite de jouer dans la NBA. Être le choix de repêchage n ° 1 est toujours en suspens, mais jouer en NBA est bel et bien concevable. Nous avons toujours su que c’était une opportunité de cheminement pour lui. Nous aurions adoré le revoir sur le sol, mais le fait que nous ayons pu l’obtenir suffisamment tôt au stade des ecchymoses est un véritable témoignage de notre équipe médicale.

Sachant que le but final de Ball n’était pas la NBL, les Hawks ont fait preuve d’une prudence particulière dans la gestion des blessures de Ball. Selon l’article d’Illawarra Mercury, l’équipe a demandé à trois médecins de regarder Ball avant que son camp ne prenne la décision finale de retirer la fiche de sa saison.

«Compte tenu de son profil, nous étions probablement plus prudents à bien faire les choses, c’est pourquoi nous avons fait examiner trois médecins différents. C’est dommage, nous serions ravis de le voir par terre. On commençait vraiment à le voir évoluer en tant que joueur, il avait fait des doubles doubles consécutifs juste avant de se blesser. Il nous aurait certainement aidé sur le terrain. “

En tout, les Hawks ont géré la situation avec autant de diligence et de prudence que possible. L’équipe a reconnu et respecté les plans futurs de Ball et les a maintenus au premier plan malgré les difficultés de l’équipe cette saison. C’est un passage admirable de la franchise qui les dépeint certainement à juste titre.

