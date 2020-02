Le dirigeant de Steph Curry a produit “JUMP SHOT” qui sortira en avril

La star de Golden State Warriors, Steph Curry, est sans doute le meilleur tireur de tous les temps, et en tant que futur Hall of Famer, il aide à éduquer les fans de basket-ball sur l’homme qui a été le pionnier du saut de balle qui régit le jeu moderne.

Curry est producteur exécutif du documentaire «JUMP SHOT», qui ne sortira qu’une nuit le 2 avril dans plus de 250 salles de cinéma à travers le pays. Le film est publié par Unanimous Media, une société de médias Curry co-fondée.

Le documentaire raconte l’histoire de Kenny Sailors, un basketteur qui était un innovateur du saut de balle à l’Université du Wyoming. Des marins sont décédés en 2016. Il avait 95 ans.

Les marins et les Cowboys ont remporté le championnat de la NCAA en 1943, mais la vie de basket-ball des marins n’a pas duré trop longtemps après cela.

Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il a joué trois saisons dans l’ancienne Basketball Association of America, qui a fusionné avec la National Basketball League en 1949 pour former la NBA. Les marins ont joué deux saisons en NBA, mais son histoire n’est pas bien connue.

“Le film explore non seulement son impact sur le jeu, mais sa vocation et tous les différents endroits qui l’ont emmené, qu’il soit dans l’armée, ou qu’il joue dans la NBA, ou qu’il soit avec sa famille”, a déclaré Curry, selon un communiqué de presse de l’agence de communication 22 Spring. “Il y a tellement de gens comme moi qui ne connaissent pas Kenny Sailors, et je suis fier d’aider à partager son histoire avec le monde.”

Le documentaire présentera des interviews de la star de Curry et Brooklyn Nets Kevin Durant, ainsi que des légendes du basket-ball telles que Dirk Nowitzki, Nancy Lieberman et Clark Kellogg.

Le film a fait sa première en 2019 au SXSW Film Festival, et il a également remporté un prix au deadCenter Film Festival.

Les billets sont actuellement en vente pour l’événement d’une nuit, et ils peuvent être achetés sur le site Web du film.

