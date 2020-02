Le discours historique de Michael Jordan au Kobe Bryant Memorial

Emotion en pleine floraison au Mémorial en hommage à Kobe Bryant et sa fille dans un Staples Center bondé, qui a été témoin étonné des belles paroles de Michael Jordan. Le meilleur joueur de l’histoire a résumé la grande amitié qui l’a uni à Kobe, a rappelé des anecdotes vécues ensemble et je n’ai pas pu m’empêcher de verser des larmes, dans ce qui est déjà une image historique. La force de Vanessa Bryant, la veuve du joueur, qui a ému tout le monde avec ses mots.

Discours complet de Michael Jordan sur Kobe

Petit frère – Grand frère – ❤️



Vanessa Bryant au mémorial #KobeBryant et sa fille Gigi: "Chérie, prends soin de notre Gigi. Et je m'occuperai de Nani, Bibi et Coco. Nous continuerons à faire la meilleure équipe"



