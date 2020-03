Le documentaire de Kevin Durant en nomination pour Sports Emmy

En plus de tout ce qu’il fait sur le terrain, Kevin Durant a tenté de diversifier son portefeuille, conduisant ainsi au développement de son entreprise, Thirty Five Ventures.

Parmi les différentes choses que l’attaquant des Brooklyn Nets fait via Thirty Five Ventures, il crée du contenu vidéo. Cela inclut The Boardroom sur ESPN + ainsi que des documentaires.

L’un des derniers projets vidéo de Durant était le documentaire Q Ball 2019, qui est disponible en streaming sur Netflix. Le résumé du documentaire d’une heure et de 36 minutes se lit comme suit:

À la prison d’État de San Quentin, les condamnés endurcis tirent sur le rachat tout en naviguant dans leurs luttes personnelles en se liant par le basket-ball

Jeudi, Q Ball a été officiellement nominé pour un Emmy sportif dans la catégorie long documentaire. Également en lice pour le prix, Any One of Us de HBO, Metta World Peace et Showtime’s Quiet Storm: The Ron Artest Story, HBO’s What’s My Name: Muhammad Ali Part 1 et Netflix Original The Dawn Wall.

Durant a exprimé sa gratitude pour le candidat sur Twitter:

