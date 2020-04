Le Dr Fauci était le capitaine de son équipe de basket-ball du secondaire

Avant que le Dr Anthony Fauci ne dirige la riposte des États-Unis à la pandémie de coronavirus, il était capitaine de l’équipe de basket-ball du Regis High School en 1958.

Fauci est devenu une célébrité nationale improbable en tant que directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pendant la pandémie. Souvent positionné à côté du président lors de conférences de presse télévisées, Fauci a mérité des éloges bipartisanes pour son évaluation franche de Covid-19 tout en expliquant aux Américains comment ils peuvent se protéger eux et leurs communautés.

Fauci a travaillé sous six présidents – de Ronald Reagan à Donald Trump – depuis qu’il a pris ses fonctions en 1984. Interrogé sur le rôle de Fauci dans l’élaboration de la réaction du gouvernement fédéral à la pandémie cette semaine, Trump a souligné la carrière de basket-ball de Fauci au lycée:

Tout le monde l’aime. Tu sais qu’il était un grand joueur de basket. Quelqu’un le savait-il? Il était un peu court pour la NBA mais il était talentueux », a déclaré Trump. “Il a gagné un match, j’ai lu cette histoire, il a gagné un match qui ne pouvait pas être gagné contre une grande équipe et toute son équipe a dit:” Nous ne pouvons pas battre cette équipe “et il est entré et ils ont gagné le match.”

L’histoire à laquelle Trump fait référence était un rapport du Wall Street Journal de Ben Cohen qui a été publié le 29 mars. Cohen a détaillé l’éducation de Fauci à Brooklyn et son long trajet vers Regis dans l’Upper East Side de Manhattan, où il deviendrait le gardien de départ d’une lutte équipe de basket-ball en 1958.

Selon la légende, Fauci a mené Regis sur la route pour affronter le puissant Fordham Prep, une équipe qui les avait battus des semaines plus tôt de 16 points. Fordham Prep avait une star guard à Donnie Walsh, qui jouerait plus tard pour la Caroline du Nord sous Dean Smith avant de commencer une longue carrière d’entraîneur et de front office en NBA pour les Indiana Pacers et les New York Knicks.

Bien que Régis ait remporté un match toute la saison à ce moment-là, Fauci et son école ont remporté la victoire ce soir-là, dont ses coéquipiers du lycée se souviennent toujours avec émotion plus de 60 ans plus tard. Fauci ne mesure que 5’7, mais ses coéquipiers l’ont décrit comme un joueur qui pouvait «dribbler le ballon à travers un mur de briques». Voici comment les coéquipiers de Fauci ont décrit son jeu, via Cohen:

Voici le rapport de dépistage sur Fauci: meneur classique, excellent manieur de balle, peskydefender. Six de ses camarades de classe et coéquipiers l’ont décrit comme un compétiteur tenace, un short court et des chaussettes rayées dont la fougue sur le terrain a défié certaines parties de sa personnalité et en a reflété d’autres.

Fauci, maintenant âgé de 79 ans, a utilisé ces compétences en leadership qu’il a acquises sur le terrain de basket-ball pour aider à guider le pays à travers le sida, le virus Ebola et le SRAS depuis son entrée en fonction.

Comme Fauci a atteint la notoriété, il n’a pas oublié ses racines de basket-ball. Il a participé à une séance de questions-réponses avec Stephen Curry sur le compte Instagram de la star des Warriors, et a également été invité à l’émission de radio de l’entraîneur de Duke Mike Krzyzewski. Il a même son propre bobblehead maintenant, tout comme un joueur de la NBA.

Le Dr Fauci prêche la distanciation sociale depuis que l’épidémie de Covid-19 a commencé à se propager dans le pays. Écoutez ce que dit cet homme. Il bat la chance depuis longtemps.