Le Dr Fauci parle de la reprise du basketball et d’autres sports

Si les Boston Celtics jouent à nouveau cette saison, les tests vont être critiques.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), le Dr Anthony Fauci, un éminent spécialiste des maladies infectieuses et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a récemment interviewé James Wagner et Ken Belson du New York Time sur le sport dans la pandémie, et Fauci avait beaucoup à dire.

Les tests en particulier se distinguent comme un élément clé nécessaire pour assurer un niveau minimal de sécurité nécessaire pour organiser des événements sportifs, ainsi que pour ne pas se précipiter à nouveau.

“Si nous laissons notre désir de revenir prématurément à la normale, nous ne pouvons que nous retrouver dans le même trou que nous étions il y a quelques semaines”, a raconté Fauci dans l’interview.

“Nous devons nous assurer que lorsque nous essayons de revenir à la normale, y compris la possibilité de jouer au baseball en été et au football à l’automne et au basket-ball en hiver, que lorsque nous revenons à une certaine forme de normalité, nous le faisons progressivement et avec soin. »

«Et lorsque les cas commencent à rebondir – ce qu’ils feront sans aucun doute -, nous avons la capacité d’identifier, d’isoler et de rechercher les contacts», a-t-il ajouté.

Dans tout scénario de retour, il sera probablement nécessaire que le personnel de soutien, les entraîneurs et les autres personnes travaillant le jeu continuent de porter des équipements de protection et de maintenir une distance physique autant que possible pour réduire le risque de transmission.

Jouer sans public sera également nécessaire pour tout retour à court terme, et isoler tous ceux qui seront en contact avec les équipes et l’équipe de soutien (ainsi que ces individus) sera également nécessaire.

Les tests – des tests efficaces et largement disponibles – seront le pivot qui maintiendra tout ensemble.

Et comme l’a rapporté le commissaire de la ligue Adam Silver, le gouverneur en chef des Celtics Wyc Grousbeck et d’autres, il devra être accessible à tous, pas seulement aux équipes de la NBA.

Les retombées de toute sorte de «saut de ligne» en termes de sécurisation de l’accès aux tests pourraient être pires pour la ligue que de ne pas jouer du tout – pour ne rien dire des problèmes éthiques.

“Cela va être difficile sur le plan logistique, mais il y a au moins la possibilité de le faire”, a estimé le médecin estimé.

«En d’autres termes, nous avons dit que pour le baseball, obtenir les joueurs de la Ligue majeure de baseball, obtenir quelques villes et quelques hôtels, les faire tester et les garder séparés. Je sais que ça va être difficile pour eux de ne pas être dans la société, mais c’est peut-être le prix à payer si vous voulez jouer au ballon. “

Lorsqu’on lui a demandé quel serait le niveau de disponibilité des tests pour qu’une telle reprise puisse aller de l’avant, Fauci a suggéré que les conditions locales dicteraient. L’intensité d’une éclosion et le nombre de personnes nécessitant une recherche de contacts seraient les principaux déterminants du degré de dépistage requis.

Fait intéressant, lorsque le directeur du NIAID a été invité à dire si le sport devait prendre le pas sur des activités plus «essentielles», Fauci a eu une réponse surprenante.

“Je ne pense pas que ce soit l’un ou l’autre. Je pense que, de toute évidence, les services sont essentiellement une priorité. Aucun doute là-dessus », at-il commencé.

“Vous ne voulez pas que l’économie s’effondre complètement. Mais le sport est également important pour le bien-être et la santé mentale du pays. Je ne pense donc pas que vous puissiez dire: “Allez-y avant moi.” Je pense que vous pouvez faire certaines choses simultanément et vous pouvez faire de la priorité de certaines avant les autres. »

Alors que plusieurs d’entre nous ressentent de la fièvre des cabines, il est compréhensible de vouloir revenir sur le parquet – ou même au supermarché. Mais comme le note le médecin, nous n’avons pas besoin d’agir sur ces impulsions même si c’est très normal de les avoir.

Fauci prend un ton prudent tout au long de l’interview dans toutes les directions, reflétant les efforts prudents et diligents des responsables de la santé publique pour ramener notre économie et revenir à la normale dès que possible en toute sécurité.

Il s’agit de conseils judicieux et multidisciplinaires fondés sur la science – même si certains d’entre eux ne correspondent pas exactement à ce que nous voulons entendre.

